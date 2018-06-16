Лоуренс Мередит: В Беларуси мы видим огромный потенциал для развития цифрового сектора

На будущей неделе Минск примет представительный форум министров стран-участниц европейской инициативы «Восточное партнёрство», который будет посвящён реалиям и перспективам цифровой экономики. В Беларусь приедут высокие чиновники из Евросоюза комиссар Йоханнес Хан, который отвечает за политику добрососедства и расширения, и Мария Габриел, которая в масштабах ЕС курирует цифровую экономику. Сопровождать гостей будет ещё один высокопоставленный чиновник, который непосредственно курирует связи внутри «Восточного партнёрства».

Лоуренс Мередит больше 20 лет работает в Брюсселе. Выпускник Оксфорда, изучавший в одном из лучших вузов мира русскую литературу, является поклонником Булгакова. Мередит не верит в магию, а считает, что всё находится в руках человека. Главное – желание идти вперёд и стремление к результату. В Брюсселе с директором департамента «Восточного партнёрства» генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Лоуренсом Мередитом встретился Руслан Поддубский.

Руслан Поддубский: Господин Мередит, на следующей неделе вы едете в Минск, будете принимать участие в цифровом форуме. С каким настроением едете? Что хотите донести до своих белорусских партнёров?

Лоуренс Мередит: Для «Восточного партнёрства» Беларусь играет важную роль, и мы благодарны ей за это. Мы видим огромный потенциал в Беларуси для цифрового сектора. Беларусь предложила сделать эту сферу приоритетом «Восточного партнёрства». Мы с тех пор работаем намного больше в этом направлении. Хан и Габриел приезжают, чтобы обсудить данную тему. Это очень важно для экономики Беларуси и для сотрудничества между республикой и ЕС.

Руслан Поддубский: В следующем году инициативе «Восточное партнёрство» исполняется 10 лет. Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина –с одной стороны, Евросоюз – с другой. Кто-то шёл туда за политическими бонусами, кто-то за упрощением дороги в Евросоюз. Беларусь устами нашего Президента всегда настаивала: если хоть какую-то пользу участие в этой инициативе принесёт белорусам и гражданам ЕС, то будем работать. Как говорят дипломаты, мяч сейчас на стороне Евросоюза.

Лоуренс Мередит: Я совершенно согласен с Президентом Беларуси. В ноябре все лидеры договорились о 20 приоритетах. Есть очень важный сектор – транспорт. Мы идентифицировали конкретные маршруты – Минск и ЕС. Что касается энергии, то наш приоритет – энергоэффективность. Мы сотрудничаем с более чем 300 городами на территории «Восточного партнёрства», и в том числе больше 20 в Беларуси. Комиссар Хан настаивает, что надо сообщать людям, в чём конкретно польза нашего сотрудничества. В этом мы полностью согласны с Президентом Александром Лукашенко. Надо показать результат. Мы считаем, что у нас есть очень хороший результат. Мы хотим сообщить людям, в чём наши результаты. Ведутся работа в регионах Бреста и Гродно. Когда люди приезжают в Беларусь, они едут в Минск. Это естественно. Мы стараемся быть активными в регионах.

Руслан Поддубский: Не секрет, что у Беларуси долгие годы в глазах Европы был не самый хороший имидж, созданный искусственно, на мой взгляд. Как вы считаете, удалось ли нашей стране изменить к себе отношение европейского обывателя?

Лоуренс Мередит: «Я был в Минске в 2001 году. Могу сказать, что я видел много изменений в Минске и в Беларуси в целом. В прошлом году была встреча в Люксембурге, был ещё форум в Вене, впереди ещё будут похожие встречи. Я хочу, чтобы европейцы приезжали в Беларусь. Самый важный шаг – это новая политика по визам. Это даст возможность и бизнесменам, и туристам бывать в Беларуси. У нас есть общая цель – улучшение отношений между Беларусью и ЕС. Я думаю, что очень скоро мы финализируем так называемое соглашение о приоритетах сотрудничества. Это будет первый договор, я надеюсь, что он поможет нам улучшить работу.