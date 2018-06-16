Любить до смерти

После коллективной жалобы соседей из однокомнатной квартиры, где, уверяют очевидцы, никогда не было уборки, вывезли 86 животных. Все они не стерилизованы. Многие больны и слепы. Некоторые кошки на сносях. Хозяйка объяснила, что денег на стерилизацию или ветеринара у неё не было. На даму составлен протокол. Зоозащитники уверены, что таких хозяев надо лишать возможности содержать любых животных. Протокол милиция составила, но в действующем законодательстве чёткого определения жестокого обращения с животными и возможности такого запрета нет. Андрей Александров нашёл нехорошую квартиру. По словам соседей, там уже появились новые четвероногие постояльцы.

Вот хозяйка столичной квартиры, в которой жили почти сто котов. В однушке! Как это вообще возможно? Зачем столько? Почему не два, не пять, а целая кошачья армия? Женщина не горела желанием разговаривать. Но не молчат соседи, которые уже около семи лет сходят с ума. Чтобы представить, достаточно было всего лишь подойти к подъезду, благо видеокамеры не передают запах. Жалобы во всевозможные инстанции, суды, штрафы хозяйка стихийного приюта игнорировала всех и вся. О женщине уже складывают легенды. Некоторые соседи не видели её ни разу.

Нина Стефаненко: «Она никогда никому не открывает двери, кто с ней пытается поговорить по этому поводу. Даже не знаю, сколько ей лет. Похоже, что где-то в пределах пенсионного возраста эта женщина. Она ни с кем не общается, видимо у неё нет ни родных, ни друзей. Трудно сказать, что это за человек».

Около недели назад к хозяйке стихийника достучались представители ЖКХ, милиции, «Фауны города». Дверь распахнулась – и от невыносимого запаха аммиака у присутствующих начался рвотный рефлекс. В квартире никогда не убирали. Коты были грязными и истощёнными. Почти все животные больны, многие – с одним глазом (из-за инфекции). Животных нужно было срочно спасать. Всех их перевезли в приёмник на Гурского.

Кабинет сейчас на карантине. Ещё неделю назад он принадлежал ветеринарам, но помещение пришлось уступить котам, которых изъяли у минчанки. Их было 86! Сейчас в приёмнике осталось всего 22 кота, остальных разобрали новые хозяева и волонтёры».

Такого количества живности на один квадратный метр, признаётся директор «Фауны города», ещё не видела. Коты не были стерилизованы, поэтому расплодились. Изначально их было около десяти.

За год работники и волонтёры пристраивают около четырёх тысяч кошек и собак. От животных могут отказаться из-за аллергии, переезда, даже из-за развода. Причины разные. Одних животных приносят в приёмники, других – выбрасывают на улицу.

Лигия Андреевна знает всех котов в округе. Под её опекой около 50 животных. Подкармливают с мужем, чтобы не пропали. На еду для животных тратят большую часть своей пенсии.

Лигия Чикита, пенсионерка: «Очень много стало животных бездомных, мне очень жалко, я очень люблю их. Я им свою жизнь посвятила, настолько я их люблю».

У пенсионеров иногда получается пристраивать котят, со взрослыми – сложнее. Правда, в последнее время за любовь к животным и сами стали чужими в своём же дворе. Но есть и поддержка тех, кто считает, что мир не без добрых людей, а таким бабушкам нужно помогать. Всех дворовых котов сами они не пристроят и не стерилизуют.

Много вопросов к людям и у Людмилы. Сколько дома животных, хозяйка частного подворья умалчивает. И визиту журналистов не очень рада. Просит не рассказывать, где живёт. После статьи в местной газете у порога нашла восемь подкидышей. Для новых питомцев места хватает разве что в сердце – участок переполнен, но отказать получается не всегда.

Людмила Сергиевич: «Кому они нужны со сломанной лапой и гематомой на позвоночнике».

Первых собак на передержку взяла 10 лет назад. Дальше – больше. На содержание питомцев из небольшого семейного бюджета каждый месяц уходит около 300 рублей. Джос последний, кого приютили. Годовалого пса привезли с гематомами и многочисленными шрамами.

Хоспис для собак и кошек соседи поддержали не сразу. Конфликтов было много, но всё же приняли, теперь даже помогают с кормом.

Венчуру волонтёры нашли со сломанными лапами и выходили. Сейчас кот привыкает к титановым пластинам. То же самое произошло и с малышкой Лилу.

Вместе с Лилу и Венчурой в одной квартире на передержке ещё Кнопка, Герман, Сергей и пёс Гаэль, у которого с рождения отсутствует крестцовая кость. Из-за этого у собаки недержание. Котята лишились глаз из-за инфекции. Сейчас им ищут новых хозяев, но очень и очень внимательно. По словам волонтёров, в приёмник уже приходила хозяйка стихийника. Животных, конечно, ей не дали. Но, похоже, женщину это не остановило. Соседи видели, как она снова принесла новых котов к себе домой.

Вероника Ханцевич, председатель общества защиты животных «Эгида» : «Это издевательство над животными. Сейчас «Эгидой» было подано заявление о привлечении её к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Это концлагерь для животных, а не спасение».

Зоозащитники уверены, что ситуацию исправит лишь законодательное ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными, в том числе за оставление животных на произвол судьбы, ведь многие бездомные, когда-то были домашними.