"Коммунарка" для Китая разработала новую линейку конфет: не сладких

"Сейчас мы поставляем продукцию в 19 стран мира - это все страны бывшего СССР, Прибалтика, Германия, Венгрия, США, Канада, освоили рынок Израиля. Но активнее всего мы сейчас пробиваемся на рынок Китая. Специально для этого рынка разработали новый продукт - линейку конфет. Они менее сладкие, более пресные. В третьей декаде июня мы начнем их производить и апробируем на своем внутреннем рынке, а уже с августа массово начнем продавать этот продукт на рынок Китая", - рассказал гендиректор.



