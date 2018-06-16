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"Коммунарка" для Китая разработала новую линейку конфет: не сладких
Кондитерская фабрика "Коммунарка" с августа планирует начать поставки новой линейки конфет на рынок Китая, сообщил генеральный директор "Коммунарки" Иван Данченко в эфире телеканала СТВ .
"Сейчас мы поставляем продукцию в 19 стран мира - это все страны бывшего СССР, Прибалтика, Германия, Венгрия, США, Канада, освоили рынок Израиля. Но активнее всего мы сейчас пробиваемся на рынок Китая. Специально для этого рынка разработали новый продукт - линейку конфет. Они менее сладкие, более пресные. В третьей декаде июня мы начнем их производить и апробируем на своем внутреннем рынке, а уже с августа массово начнем продавать этот продукт на рынок Китая", - рассказал гендиректор.
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Кондитерская фабрика "Коммунарка" с августа планирует начать поставки новой линейки конфет на рынок Китая, сообщил генеральный директор "Коммунарки" Иван Данченко...
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