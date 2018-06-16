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Разборка в стиле «девяностых» случилась в Ружанах – пострадал минчанин

17.06.2018 20:50 — Разное | Партизан  
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Инцидент произошел в съемной квартире. Ссора между тремя мужчинами переросла в потасовку. Двое нападавших в качестве «аргумента» решили использовать биту. Пострадавший, житель Минска (1992 г.р.), получил серьезные травмы.

При этом парень сначала добрался в столицу и лишь попал к врачам. А вмешательство медиков было необходимо: у минчанина диагностировали эпидуральную гематому справа, пневмоцифалию, переломы свода, основания и лицевого отдела черепа. Такие травмы относятся к категории тяжких телесных. Медики незамедлительно сообщили об инциденте правоохранителям.

Следственно-оперативная группа быстро установила обстоятельства. Минчанин, к слову, сам ранее судимый за причинение травм, поссорился с ранее судимым за убийство жителем д. Молочки (1983 г.р.) и жителем Ружан (1982 г.р.). Те принялись избивать оппонента ногами, но этого мужчинам показалось мало - в ход пошла бита. Оба нападавших задержаны. Заводской (г. Минска) РОСК возбудил в отношении них уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК РБ и передал материалы коллегам из Пружанского РОСК.
 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел в съемной квартире. Ссора между тремя мужчинами переросла в потасовку. Двое нападавших в качестве «аргумента» решили использовать биту....
 
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