Разборка в стиле «девяностых» случилась в Ружанах – пострадал минчанин

При этом парень сначала добрался в столицу и лишь попал к врачам. А вмешательство медиков было необходимо: у минчанина диагностировали эпидуральную гематому справа, пневмоцифалию, переломы свода, основания и лицевого отдела черепа. Такие травмы относятся к категории тяжких телесных. Медики незамедлительно сообщили об инциденте правоохранителям.





Следственно-оперативная группа быстро установила обстоятельства. Минчанин, к слову, сам ранее судимый за причинение травм, поссорился с ранее судимым за убийство жителем д. Молочки (1983 г.р.) и жителем Ружан (1982 г.р.). Те принялись избивать оппонента ногами, но этого мужчинам показалось мало - в ход пошла бита. Оба нападавших задержаны. Заводской (г. Минска) РОСК возбудил в отношении них уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК РБ и передал материалы коллегам из Пружанского РОСК.