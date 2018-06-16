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Сенсация: сборная Мексики обыграла Германию в матче ЧМ-2018
Сборная Мексики одержала победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.
Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счётом 1:0.
Автором единственного гола в матче стал Ирвинг Лосано, отличившийся на 35-й минуте, после передачи Хавьера Эрнандеса.
Следующим соперником Мексики станет Южная Корея. Матч состоится 23 июня. В тот же день Германия сыграет со Швецией.
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Сборная Мексики одержала победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.
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