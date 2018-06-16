Протесты против ресторана в Куропатах: заведено первое уголовное дело

Парень пропал со связи в понедельник 11 июня.





Выяснилось, что Найден решил позвонить в ресторан «Поедем, поедим» и сообщил его сотрудникам, что учреждение заминировано. Приехали саперы, МЧС и скорая помощь. Сразу выяснилось, что сообщение ложное.





Активиста задержали, осмотрели квартиру, увезли в РУВД, где состоялся допрос. После его содержали 3 суток. Освободили парня до судебного заседания под домашний арест.





Никита Найден — 27-летний активист, работает штамповщиком на Минском тракторном заводе, живет с матерью.