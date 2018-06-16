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Протесты против ресторана в Куропатах: заведено первое уголовное дело
Стало известно, что на одного из участников обороны Куропат Никиту Найдена завели уголовное дело — статья 340.1 УК Беларуси «Умышленно ложное сообщение об опасности». Об этом в своем фейсбуке сообщает активист Олег Корбан.
Парень пропал со связи в понедельник 11 июня.
Выяснилось, что Найден решил позвонить в ресторан «Поедем, поедим» и сообщил его сотрудникам, что учреждение заминировано. Приехали саперы, МЧС и скорая помощь. Сразу выяснилось, что сообщение ложное.
Активиста задержали, осмотрели квартиру, увезли в РУВД, где состоялся допрос. После его содержали 3 суток. Освободили парня до судебного заседания под домашний арест.
Никита Найден — 27-летний активист, работает штамповщиком на Минском тракторном заводе, живет с матерью.
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Стало известно, что на одного из участников обороны Куропат Никиту Найдена завели уголовное дело — статья 340.1 УК Беларуси «Умышленно ложное сообщение об...
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