|
Принц Камбоджи с женой попал в ДТП, женщина умерла
Принц Камбоджи Нородом Ранарит получил тяжелые травмы, а его супруга погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в юго-восточной провинции Кампонгсоам. Авария произошла в воскресенье, 17 июня, сообщает Reuters со ссылкой на камбоджийскую полицию.
"В спортивную машину 73-летнего принца Ранарита врезалось такси, которое ехало навстречу. Супруга принца, 39-летняя Оук Пхалла, умерла в госпитале", - говорится в сообщении.
СМИ напоминает, что это уже не первая автомобильная авария с участием королевской семьи Камбоджи. Так, в 2015 году кортеж принца врезался в грузовик, в результате чего пострадали шестеро человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принц Камбоджи Нородом Ранарит получил тяжелые травмы, а его супруга погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в юго-восточной провинции...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)