Принц Камбоджи с женой попал в ДТП, женщина умерла

"В спортивную машину 73-летнего принца Ранарита врезалось такси, которое ехало навстречу. Супруга принца, 39-летняя Оук Пхалла, умерла в госпитале", - говорится в сообщении.





СМИ напоминает, что это уже не первая автомобильная авария с участием королевской семьи Камбоджи. Так, в 2015 году кортеж принца врезался в грузовик, в результате чего пострадали шестеро человек.



