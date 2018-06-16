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Минское "Торпедо" поменяло главного тренера
Столичный футбольный клуб "Торпедо" поменял главного тренера: вместо Сергея Кабельского эту должность занял Леонид Лагун, сообщает
Кабельский возглавил команду в январе, но его работа не дала хороших результатов: за 12 матчей чемпионата страны торпедовцы набрали всего 7 очков и опустились в подвал турнирной таблицы.
39-летний Лагун является воспитанником "Торпедо".
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Столичный футбольный клуб "Торпедо" поменял главного тренера: вместо Сергея Кабельского эту должность занял Леонид Лагун, сообщает by.tribuna.com.
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