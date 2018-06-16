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Действующие чемпионы мира немцы уступили мексиканцам в стартовом матче на ЧМ-2018
Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии потерпела поражение от национальной команды Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.
Встреча участников группы F прошла в "Лужниках" в воскресенье и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Мексики. Победу ей принес гол Ирвина Лосано на 36-й минуте матча.
Автор гола признан лучшим игроком матча.
На матче присутствовало 78011 человек - ровно столько же зрителей было зафиксировано на матче открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии.
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Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии потерпела поражение от национальной команды Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата...
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