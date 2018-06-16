Действующие чемпионы мира немцы уступили мексиканцам в стартовом матче на ЧМ-2018

Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии потерпела поражение от национальной команды Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча участников группы F прошла в "Лужниках" в воскресенье и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Мексики. Победу ей принес гол Ирвина Лосано на 36-й минуте матча.

Автор гола признан лучшим игроком матча.

На матче присутствовало 78011 человек - ровно столько же зрителей было зафиксировано на матче открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии.