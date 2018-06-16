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Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Парад! Смирно! Шагом марш! – главные слова для элитного подразделения белорусской армии, Роты почетного караула Минской военной комендатуры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Чуть больше чем через две недели к этим молодым людям и девушкам будет приковано все внимание на параде в честь Дня Независимости. Каждое движение – в унисон с коллегами, ни один мускул не должен дрогнуть. Диву даешься зная, как тренируются эти ребята. Такой выдержке можно разве что позавидовать, особенно журналистам на некоторых мероприятия.
Виктория Ходосок узнала секреты тренировки силы духа.
Тренировки сами по себе сложные, но потом тоже привыкаешь.
6-7 часов в день для нас – это обычное дело.
Такие «танцы» в роте почетного караула каждый день до седьмого пота. Завидная выправка – вовсе не чья-то прихоть. Это все для того, чтобы слаженностью шага и четкостью движений на День Независимости удивить самых придирчивых и искушенных.
А пока своим строевым «творчеством» перед съемочной группой они делятся неохотно. Многие «пазлы» собирают на закрытых площадках.
Требования к отбору «белых перчаток» самые серьезные – рост от 185, хорошая физическая подготовка и отменное здоровье. Попадают сюда в том числе за красивые глаза и стать – в прямом смысле.
Максим Кочуганов, командир взвода Роты почетного караула Минской военной комендатуры:
Антон Чернявский, старший стрелок Роты почетного караула Минской военной комендатуры:
Виталий Нестерович, командир взвода Роты почетного караула Минской военной комендатуры:
Идеальной к выступлению должна быть и «парадка» каждого бойца. Выглаженные китель, рубашка и брюки, в порядке фуражка и начищены сапоги. В таком деле мелочей не бывает. Ко всему есть и свои хитрости.
Дмитрий Пименов, заместитель командира взвода Роты почетного караула Минской военной комендатуры:
Виктория Ходосок, корреспондент:
А вот так выглядит один из этапов сложного процесса.
И все делается вручную, одна пара за две недели. Точно в таких же, от белорусских мастеров, чеканит шаг и рота Кремля. И как бы не сетовали военнослужащие, мол, жутко неудобно в сапогах, но того требует дело.
Татьяна Масло, заведующий ателье по индивидуальному пошиву обуви:
По определенному стандарту и форма РПК. Глазомер швей вычисляет размеры в точности до миллиметра, поскольку парадные комплекты элитного подразделения должны сидеть как влитые.
Анжелика Лашкевич, заведующий ателье «Дом военной одежды»:
Словом, чтобы все выглядело красиво и без промахов во время этой сложной 8-минутной математической гармонии. Без разочарований перед миллионами зрителей, родителями, близкими и, в конце концов, перед самим собой. Ведь главный праздник страны – это финал долгой и тяжелой подготовки.
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Новости Беларуси. Парад! Смирно! Шагом марш! – главные слова для элитного подразделения белорусской армии, Роты почетного караула Минской военной комендатуры,...
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