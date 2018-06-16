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Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

17.06.2018 21:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Парад! Смирно! Шагом марш! – главные слова для элитного подразделения белорусской армии, Роты почетного караула Минской военной комендатуры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

Чуть больше чем через две недели к этим молодым людям и девушкам будет приковано все внимание на параде в честь Дня Независимости. Каждое движение – в унисон с коллегами, ни один мускул не должен дрогнуть. Диву даешься зная, как тренируются эти ребята. Такой выдержке можно разве что позавидовать, особенно журналистам на некоторых мероприятия.

Виктория Ходосок узнала секреты тренировки силы духа.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

Тренировки сами по себе сложные, но потом тоже привыкаешь.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

6-7 часов в день для нас – это обычное дело.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

Такие «танцы» в роте почетного караула каждый день до седьмого пота. Завидная выправка – вовсе не чья-то прихоть. Это все для того, чтобы слаженностью шага и четкостью движений на День Независимости удивить самых придирчивых и искушенных.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

А пока своим строевым «творчеством» перед съемочной группой они делятся неохотно. Многие «пазлы» собирают на закрытых площадках.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

Требования к отбору «белых перчаток» самые серьезные – рост от 185, хорошая физическая подготовка и отменное здоровье. Попадают сюда в том числе за красивые глаза и стать – в прямом смысле.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

Максим Кочуганов, командир взвода Роты почетного караула Минской военной комендатуры:
Я ожидал, что попаду сюда – у меня и рост подходит, и здоровье хорошее.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

Антон Чернявский, старший стрелок Роты почетного караула Минской военной комендатуры:
Когда мы учились все этим элементам, однообразным отсечкам, строевому шагу – это вызывало трудности некоторые. Но сейчас все получается.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

Виталий Нестерович, командир взвода Роты почетного караула Минской военной комендатуры:
Мои близкие и родные приедут смотреть плац-концерт роты почетного караула. Вот это волнительно.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

Идеальной к выступлению должна быть и «парадка» каждого бойца. Выглаженные китель, рубашка и брюки, в порядке фуражка и начищены сапоги. В таком деле мелочей не бывает. Ко всему есть и свои хитрости.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

Дмитрий Пименов, заместитель командира взвода Роты почетного караула Минской военной комендатуры:
Форма готовится тщательно, очень долго, уделяем этому много времени. Она должна быть выглажена, выстирана. Подручные средства – подшива, подшивочный материал, берем и натираем сапоги до блеска, лаком для волос пшикаем. Очень трудно надевать, они жмут со всех сторон. Неудобная обувь.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

Виктория Ходосок, корреспондент:
Кстати, парадную обувь для роты «белых перчаток» изготавливают по индивидуальному заказу. Предварительно специалисты снимают по 12 мерок с каждой ноги военнослужащего, чтобы наверняка все было точно.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

А вот так выглядит один из этапов сложного процесса.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

И все делается вручную, одна пара за две недели. Точно в таких же, от белорусских мастеров, чеканит шаг и рота Кремля. И как бы не сетовали военнослужащие, мол, жутко неудобно в сапогах, но того требует дело.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

Татьяна Масло, заведующий ателье по индивидуальному пошиву обуви:
Она узкая специально, по ноге, чтобы она не болталась. Мы же специально делаем материал, чтобы голенище было жесткое.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

По определенному стандарту и форма РПК. Глазомер швей вычисляет размеры в точности до миллиметра, поскольку парадные комплекты элитного подразделения должны сидеть как влитые.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

Анжелика Лашкевич, заведующий ателье «Дом военной одежды»:
Все отшивается индивидуально, со своими специфическими особенностями: кант по воротнику и отрезные обшлага. Сюда же прицепляется фурнитура на мундир, на головные уборы, на тулью идут украшения и на козырек.

Как шьётся форма роты почётного караула? Репортаж СТВ

Словом, чтобы все выглядело красиво и без промахов во время этой сложной 8-минутной математической гармонии. Без разочарований перед миллионами зрителей, родителями, близкими и, в конце концов, перед самим собой. Ведь главный праздник страны – это финал долгой и тяжелой подготовки.

 
 
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Новости Беларуси. Парад! Смирно! Шагом марш! – главные слова для элитного подразделения белорусской армии, Роты почетного караула Минской военной комендатуры,...
 
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