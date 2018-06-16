Решил взломать систему. 60-летний рабочий потребовал пенсию, хотя по закону ему работать ещё полтора года



Анатолий Поплавный. Фото: Радио Свабода

Анатолий Поплавный, слесарь-инструментальщик ОАО «Гомелькабель», достигший возраста 60 лет, потребовал от районной администрации назначения пенсии по возрасту. И это несмотря на то, что по новым правилам, такая пенсия ему положена только через полтора года.

О сути претензий к государству 60-летний мужчина рассказал правозащитному сайту «Гомельская Весна».

Анатолий Поплавный подчеркнул, что право на трудовую пенсию по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет у его возникло с введением в 1992 году Закона о пенсионном обеспечении.

«Это право возникло у меня с рождения, изначально в СССР, а потом и в Республике Беларусь. Однако, в 2017 году в Беларуси был принят Закон, по которому я уйду на пенсию лишь только через полтора года, в 61 с половиной год, что ухудшило моё, как гражданина правовое положение по сравнению с ранее существовавшим законодательством», — написал он в управление соцзащиты администрации Советского района Гомеля.

Рабочий подчеркивает, что не желает терять пенсию за 18 месяцев и будет добиваться её назначения и выплаты, даже если для этого понадобится дойти до Верховного суда.

«Конституция запрещает, тем не менее, чиновники увеличили, и будут опять увеличивать пенсионный возраст, а народ молчит. Я решил действовать», — высказал своё мнение мужчина.

Анатолий Поплавный является членом Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и не скрывает, что претензии к государству ему помогла подготовить юридическая служба профсоюза.

«Конституция, а следом за ней и закон о нормативно правовых актах прямо запрещают придавать обратную силу закона, который ухудшает правовое положение граждан. Наша правовая позиция заключается в том, что конституционный принцип о запрете придания обратной силы закону должен распространяться не только при решении вопроса о возложении юридической ответственности, но и в случае изменения законодательства, в результате которого ухудшается положение граждан», — высказал юридическую позицию Леонид Судаленко, правовой инспектор профсоюза.

Профсоюзный юрист добавил, что после увеличения в стране в 2017 году пенсионного возраста ещё никто не обращался по данным спорам с государством в суд.

По словам Леонида Судаленко, дело «Анатолий Поплавный против правительства Беларуси» станет первой тяжбой, по которому придётся высказаться всем — начиная от чиновников соцзащиты и районного судьи до председателей Верховного и Конституционного Судов.

КОНТЕКСТ. В 2017 году в Беларуси был принят Закон, по которому право на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины при стаже работы не менее 25 лет, женщины при стаже работы не менее 20 лет по достижении общеустановленного пенсионного возраста:

в 2016 году: мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет;

в 2017 году: мужчины — 60 лет 6 месяцев, женщины — 55 лет 6 месяцев;

в 2018 году: мужчины — 61 года, женщины — 56 лет;

в 2019 году: мужчины — 61 года 6 месяцев, женщины — 56 лет 6 месяцев;

в 2020 году: мужчины — 62 лет, женщины — 57 лет;

в 2021 году: мужчины — 62 лет 6 месяцев, женщины — 57 лет 6 месяцев;

в 2022 году и последующие годы: мужчины — 63 лет, женщины — 58 лет.

Белорусские власти не исключают, что повышение пенсионного возраста может продолжиться и после 2022 года.

В ТЕМУ. В России более миллиона человек подписали петицию в адрес российских властей с требованием не повышать пенсионный возраст в стране.

16 июня в Госдуму был внесен законопроект правительства России, предполагающий постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 2019 года — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

По утверждению правительства, пенсионная реформа приведет к росту пенсий. Как утверждала вице-премьер Татьяна Голикова, в среднем в 2019 году неработающие пенсионеры получат прибавку в размере тысячи рублей в месяц, — пишет «Медуза».