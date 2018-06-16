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Решил взломать систему. 60-летний рабочий потребовал пенсию, хотя по закону ему работать ещё полтора года
17.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Анатолий Поплавный, слесарь-инструментальщик ОАО «Гомелькабель», достигший возраста 60 лет, потребовал от районной администрации назначения пенсии по возрасту. И это несмотря на то, что по новым правилам, такая пенсия ему положена только через полтора года.
О сути претензий к государству 60-летний мужчина
Анатолий Поплавный подчеркнул, что право на трудовую пенсию по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет у его возникло с введением в 1992 году Закона о пенсионном обеспечении.
Рабочий подчеркивает, что не желает терять пенсию за 18 месяцев и будет добиваться её назначения и выплаты, даже если для этого понадобится дойти до Верховного суда.
«Конституция запрещает, тем не менее, чиновники увеличили, и будут опять увеличивать пенсионный возраст, а народ молчит. Я решил действовать», — высказал своё мнение мужчина.
Анатолий Поплавный является членом Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и не скрывает, что претензии к государству ему помогла подготовить юридическая служба профсоюза.
Профсоюзный юрист добавил, что после увеличения в стране в 2017 году пенсионного возраста ещё никто не обращался по данным спорам с государством в суд.
По словам Леонида Судаленко, дело «Анатолий Поплавный против правительства Беларуси» станет первой тяжбой, по которому придётся высказаться всем — начиная от чиновников соцзащиты и районного судьи до председателей Верховного и Конституционного Судов.
КОНТЕКСТ. В 2017 году в Беларуси был принят Закон, по которому право на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины при стаже работы не менее 25 лет, женщины при стаже работы не менее 20 лет по достижении общеустановленного пенсионного возраста:
Белорусские власти не исключают, что повышение пенсионного возраста может продолжиться и после 2022 года.
В ТЕМУ. В России более миллиона человек подписали петицию в адрес российских властей с требованием не повышать пенсионный возраст в стране.
16 июня в Госдуму был внесен законопроект правительства России, предполагающий постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 2019 года — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.
По утверждению правительства, пенсионная реформа приведет к росту пенсий. Как утверждала вице-премьер Татьяна Голикова, в среднем в 2019 году неработающие пенсионеры получат прибавку в размере тысячи рублей в месяц, —
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Решил взломать систему. 60-летний рабочий потребовал пенсию, хотя по закону ему работать ещё полтора года
Анатолий Поплавный. Фото: Радио Свабода Самое важное Решил взломать систему. 60-летний рабочий потребовал пенсию, хотя по закону ему...
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