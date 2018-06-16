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Действующий чемпион - Германия, проиграла Мексике на ЧМ-2018

17.06.2018 21:52 — Разное | Ежедневник  
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Действующий чемпион - Германия, проиграла Мексике на ЧМ-2018

Футболисты сборной Германии, действующие чемпионы мира, начали защиту титула на ЧМ-2018 с поражения от команды Мексики в матче группового этапа.

Встреча группы F, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев. Единственный мяч на 35-й минуте забил Ирвинг Лосано, он признан лучшим игроком матча.

Сборную Мексики с победой поздравил президент страны Пенья Ньето.

"Мексика состязается и побеждает лучших в мире. Поздравляю футбольную сборную! Отличная игра!" — написал он в Twitter.

Мексиканцы во втором туре группового этапа сыграют с командой Южной Кореи, немцы — со Швецией, оба матча состоятся 23 июня.

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер после матча заявил, что поражение на старте ЧМ-2018 не является трагедией. «Лучше проиграть первую игру чем пятую. Испанцы тоже проиграли первую встречу в 2010 году, что не помешало им стать чемпионами мира. Но мы все равно верим в победу на чемпионате мира, потому что мы — сборная Германии. Мексика — хорошая команда. Мы допустили несколько ошибок, и они воспользовались этим. Мы постараемся выиграть две следующие игры. У нас хорошая команда, мы и сегодня создали много моментов», — приводит слова Вернера РБК.

На семи предыдущих чемпионатах мира сборная Германии неизменно одерживала победу в стартовом матче турнира. В последний раз немцы не смогли выиграть в первой встрече мундиаля в 1986 году. Тогда команда сыграла вничью с Уругваем (1:1). 


 

 
 
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Футболисты сборной Германии, действующие чемпионы мира, начали защиту титула на ЧМ-2018 с поражения от команды Мексики в матче группового этапа.
 
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