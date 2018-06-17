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Фото дня. Мексика впервые в истории побеждает Германию

17.06.2018 23:44 — Разное | Tut.by  
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У сборной Мексики всегда была хорошая команда, но их никогда не относили к серьезным претендентам на медали. Для изменения статуса «ацтекам» нужна была большая победа.

Накануне вылета в Россию мексиканцы стали участниками громкого скандала. Футболисты сборной устроили мальчишник, сняв для этого виллу, куда пригласили три десятка проституток. Игроки подверглись критике, а перед отправлением на чемпионат сборная собрала пресс-конференцию. Ожидалось, что футболисты извинятся за свой поступок, но капитан Андрес Гуардадо заявил, что досуг — их личное дело. Более того, такие вечеринки сплачивают команду.

Слова своего вожака мексиканцы подтвердили делом. В матче с Германией они предстали одной командой, в которой каждый бился за своего товарища. На 35-й минуте Ирвинг Лосано забил гол в ворота Мануэля Нойера, а затем все силы были брошены на защиту ворот Гильермо Очоа. Действующие чемпионы так ничего и не смогли поделать с отчаянным соперником. Мексика впервые в истории победила сборную Германии и заявила о себе, как о команде, с которой никому не будет просто.


Месиканский футболист Эдсон Альварес после финального свистка матча с Германией. Фото: Reuters
 
 
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У сборной Мексики всегда была хорошая команда, но их никогда не относили к серьезным претендентам на медали. Для изменения статуса "ацтекам" нужна была большая...
 
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