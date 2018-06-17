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Об этом сообщил министр промышленностив программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».— сказал Вовк, отвечая на вопрос, удастся ли превысить на «БелДжи» уровень локализации в 50% к концу 2018 года.По словам министра, в апреле были созданы два совместных с холдингом БАТЭ предприятия — по производству сидений и радиаторов. В ближайшее время они должны начать реализовывать свою программу.В конце 2017 года в СЭЗ «Минск» был зарегистрирован «Борисовский завод двигателей «Джили». Эта компания должна реализовывать инвестпроект по. Согласно договору, заявленный объем инвестиций не менее 500 тыс. евро в течение 3 лет и не менее 18 новых рабочих мест.Степень локализации производства автомобилей «Джили» надо довести до 52%, чтобы выполнить условия по доступу на российский рынок, который видится для «БелДжи» ключевым.Что касается объемов производства, то «БелДжи» еще не вышел на тысячу автомобилей в месяц.— сказал Виталий Вовк.