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Банки подтвердили свои претензии к "Мотовело" на десятки миллионов долларов

17.06.2018 23:45 — Разное | UDF  
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Фото: ММВЗ
Экономический суд Минска определил очередность погашения задолженности «Мотовело» перед банками. Информация об этом размещена на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

Напомним, 20 апреля суд признал ОАО «Мотовело» банкротом. Ликвидационное производство должно быть завершено до 20 декабря 2018 года. В рамках него на торги планируется выставить имущество «Мотовело» как имущественного комплекса. Ключевой актив — производственная площадка на Партизанском проспекте. Сумма активов «Мотовело» составляет более 71 млн рублей. Кредиторская задолженность — более 118 млн рублей. Компания имела долги перед рядом банков. Недавно в суде решался вопрос очередности взыскания задолженности.

Суд удовлетворил в полном объеме заявление Беларусбанка о защите требования кредитора. Его требования в размере почти 10 млн долларов помещены в четвертую группу очередности реестра требований кредиторов.

Суд также удовлетворил заявление МТБанка (сумма долга 448,2 тыс. долларов) и Альфа-Банка (4,164 млн долларов).

Заявления Риетуму банка и Белгазпромбанка удовлетворены частично.

В четвертую группу очередности включен кредит, выданный латвийским банком в размере 7,251 млн евро. А вот по долгам в размере 326,5 тыс. евро, 189 тыс. российских рублей и 792 белорусских рублей получен отказ. Их можно взыскать позже.

Белгазпромбанку повезло больше. Удовлетворены требования в размере 10,3 млн долларов и 2,4 млн белорусских рублей. Отказ получен только на сумму 22,8 тыс. белорусских рублей.

Ранее также сообщалось о долге «Мотовело» перед Белинвестбанком в размере 20 млн долларов.

Напомним, после ареста в 2015 году основного владельца «Мотовело» Александра Муравьева выпуском велосипедов и мототехники занялось другое предприятие — ООО «Мотовелозавод» под руководством бывшего главы столицы Николая Ладутько. Оно взяло в аренду у ОАО «Мотовело», где государству уже принадлежит 99%, помещения, производственные линии, склады. МотоВелоЗавод правопреемник не обязательств, а вида деятельности «Мотовело», подчеркивал Ладутько. Сейчас основной вид деятельности ОАО «Мотовело» — сдача в аренду различных помещений. Арендаторами являются более 170 компаний.

 
Теги: Минск
 
 
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Экономический суд Минска определил очередность погашения задолженности "Мотовело" перед банками.
 
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