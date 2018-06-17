"Выплатили по три оклада". Вице-премьер Калинин — о будущем "Белгипса", "Елизово" и ОЗТМ

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ОЗТМ

Стеклозавод в «Елизово»

Из трех объектов «Белгипс» выглядит пока самым обнадеживающим. Возведение нового предприятия началось в октябре 2015 года. С конца прошлого года к строительству завода в Гатово присоединилась немецкая компания «Кнауф», которая выкупила половину «Белгипса» у российской корпорации «Волма».Строительные работы на новом заводе «Белгипс» должны завершиться в октябре, заверил журналистов 15 июня— сказал Калинин. Не менее шести месяцев потребуется для начала производства строительных материалов. У правительства нет оснований не доверять инвестору.Он напомнил, что «инвестор взял на себя дополнительные обязательства и построил внешние сети за свой счет.— сказал Калинин.Совладелец «Волмы»отметил, что ранее планировалось вложить в проект 43 млн евро, но сейчас выходит 67−68 млн евро.пояснил Гончаров.Проектные мощности в год должны составить: гипсокартонные листы — 30 млн кв. м, пазогребневые плиты — 500 тыс. кв. м, сухие строительные смеси — 120 тыс. тонн.После ввода нового завода производственные мощности «Белгипса» в центре Минска будут поэтапно демонтированы.— сказал Калинин.По словам Гончарова, у «Волмы» на старой площадке нет первоочередного права застройки территории.— пояснил бизнесмен.Накануне Анатолий Калинин посетил Осиповичский завод транспортного машиностроения, где ознакомился с ходом реализации бизнес-плана по развитию производства и дал ряд поручений. В частности, ознакомиться с опытом работы ЗАО «Штадлер Минск» по производству современного подвижного состава, сообщает пресс-служба правительства.пояснил журналистам Анатолий Калинин.В соответствии с производственным планом на 2018 год ОЗТМ должен произвести 915 танк-контейнеров и 1085 грузовых вагонов. Это позволит удовлетворить внутренний спрос и закрепить позиции белорусских вагоностроителей на внешнем рынке.ОЗТМ создан в декабре 2016 года Могилевским отделением БелЖД на базе скандально известного Осиповичского вагоностроительного завода. Этому предшествовал конфликт между БелЖД и российской компанией «Гранд Экспресс», которые были учредителями ОВЗ. Сейчас вагоностроительный завод проходит процедуру ликвидации, а участники спора выясняют отношения в суде.считает Калинин. —Вице-премьер не стал комментировать разбирательства с «Гранд Экспрессом».— сказал он.На неделе Анатолий Калинин также встретился с трудовым коллективом филиала «Елизово» ОАО «Гродненский стеклозавод». Был рассмотрен вопрос о проведении модернизации производства. В частности, намечен ремонт двух стекловаренных печей, что позволит повысить качество выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба правительства.уточнил Калинин в беседе с журналистами.Вице-премьер отметил, что после присоединения к Гродненскому стеклозаводу коллектив в Елизово продолжает стабильно работать. Хотя ранее появилась информация, что работники завода в Могилевской области были недовольны предобразованиями, выступали против совместной работы с гродненскими коллегами. Сотрудники «Елизово» просили дать «работать самостоятельно», потому что опасались, что сделка с «Гродненским стеклозаводом», который выкупил на торгах имущественный комплекс СЗАО «Стеклозавод «Елизово» за 36,15 млн рублей в рамках открытой процедуры банкротства, приведет в конечном счете к ликвидации производства в Елизово, в котором больше работать негде. Еще одна проблема, которая волновала персонал «Елизово», была связана с выплатой выходного пособия в связи с ликвидацией предприятия.заверил Калинин. —