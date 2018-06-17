Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич вышел на матч 12-го тура чемпионата Беларуси с БАТЭ в майке-поло, на рукаве которой размещен герб «Пагоня».



Игорь Ковалевич. Фото: скриншот трансляции АБФФ

«Пагоня» — герб ВКЛ, а также правящей династии Гедиминовичей с конца XIV века. Государственный герб Литвы (1918−1940; с 1991), Белорусской Народной Республики (1918) и Республики Беларусь в 1991—1995 годах.

В поединке с БАТЭ футболисты «Немана» сумели отыграться, уступая со счетом 0:2, однако в концовке встречи пропустили мяч от Максима Скавыша, оказавшийся победным для борисовчан.