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Главный тренер "Немана" вышел в майке с гербом "Пагоня" на матч с БАТЭ
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич вышел на матч
«Пагоня» — герб ВКЛ, а также правящей династии Гедиминовичей с конца XIV века. Государственный герб Литвы (1918−1940; с 1991), Белорусской Народной Республики (1918) и Республики Беларусь в 1991—1995 годах.
В поединке с БАТЭ футболисты «Немана» сумели отыграться, уступая со счетом 0:2, однако в концовке встречи пропустили мяч от Максима Скавыша, оказавшийся победным для борисовчан.
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Главный тренер "Немана" Игорь Ковалевич вышел на матч 12-го тура чемпионата Беларуси с БАТЭ в майке-поло, на рукаве которой размещен герб "Пагоня".
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