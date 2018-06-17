ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный тренер "Немана" вышел в майке с гербом "Пагоня" на матч с БАТЭ

18.06.2018 00:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич вышел на матч 12-го тура чемпионата Беларуси с БАТЭ в майке-поло, на рукаве которой размещен герб «Пагоня».


Игорь Ковалевич. Фото: скриншот трансляции АБФФ

«Пагоня» — герб ВКЛ, а также правящей династии Гедиминовичей с конца XIV века. Государственный герб Литвы (1918−1940; с 1991), Белорусской Народной Республики (1918) и Республики Беларусь в 1991—1995 годах.

В поединке с БАТЭ футболисты «Немана» сумели отыграться, уступая со счетом 0:2, однако в концовке встречи пропустили мяч от Максима Скавыша, оказавшийся победным для борисовчан.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер "Немана" Игорь Ковалевич вышел на матч 12-го тура чемпионата Беларуси с БАТЭ в майке-поло, на рукаве которой размещен герб "Пагоня".
 
Новости дня
Новости разные
 
Фото дня. Мексика впервые в истории побеждает Германию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика