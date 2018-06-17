Учёные послали 35 песен электронной музыки в космос

В послание было помещено 35 десятисекундных композиций электронной музыки, а также код с информацией о математике и научном прогрессе человечества.

Послание было создано Sonar Music festival вместе с Институтом космических исследований Каталонии METI International.

Конечная точка отправления – окрестности красного карлика GJ 237. Учёные установили, что одна из планет этой системы находится в зоне обитаемости, поэтому там может существовать разумная жизнь.

Танцевальная музыка достигнет планеты около 2030 года, а если «местные жители» отправят ответ, то он придёт на Землю примерно в 2042 году.