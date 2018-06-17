Сильное землетрясение произошло в Японии, есть пострадавшие

Метеослужба страны зафиксировала рано утром 18 июня толчки магнитудой 6,1 балла.

Агентство Киодо сообщает о трёх погибших, среди них девятилетняя девочка. Кроме этого, восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы. В префектурах Осака и Хёго более 170 тысяч домов остались без электричества. Кроме этого, в Осака зарегистрировали несколько пожаров.

Очаг залегал на глубине 13 километров в префектуре Осака на западе страны. Было остановлено движение поездов, в том числе скоростного железнодорожного транспорта «Синканксэн». Был закрыт аэропорт.

Правительство страны открыло чрезвычайный штаб. Угрозы цунами нет.

Фото AFP