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Сильное землетрясение произошло в Японии, есть пострадавшие
Метеослужба страны зафиксировала рано утром 18 июня толчки магнитудой 6,1 балла.
Агентство
Очаг залегал на глубине 13 километров в префектуре Осака на западе страны. Было остановлено движение поездов, в том числе скоростного железнодорожного транспорта «Синканксэн». Был закрыт аэропорт.
Правительство страны открыло чрезвычайный штаб. Угрозы цунами нет.
Фото AFP
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Метеослужба страны зафиксировала рано утром 18 июня толчки магнитудой 6,1 балла.
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