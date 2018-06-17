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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Бангладеш, есть жертвы

18.06.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Как минимум 11 человек погибли, ещё восемь получили травмы различной степени тяжести, сообщает «Синьхуа».

По данным информагентства, трагическая авария произошла поздно вечером 16 июня в 360 километрах от Дакки. Автобус с пассажирами столкнулся лоб в лоб с небольшим грузовиком.

К месту происшествия подоспели медики, они госпитализировали всех пострадавших. Несколько человек были доставлены в больницы с тяжёлыми травмами. Пока неизвестно, что стало причиной аварии. Полиция ведёт расследование инцидента. 

 
 
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​Как минимум 11 человек погибли, ещё восемь получили травмы различной степени тяжести
 
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