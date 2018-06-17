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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Бангладеш, есть жертвы
Как минимум 11 человек погибли, ещё восемь получили травмы различной степени тяжести, сообщает
По данным информагентства, трагическая авария произошла поздно вечером 16 июня в 360 километрах от Дакки. Автобус с пассажирами столкнулся лоб в лоб с небольшим грузовиком.
К месту происшествия подоспели медики, они госпитализировали всех пострадавших. Несколько человек были доставлены в больницы с тяжёлыми травмами. Пока неизвестно, что стало причиной аварии. Полиция ведёт расследование инцидента.
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Как минимум 11 человек погибли, ещё восемь получили травмы различной степени тяжести
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