Фото: девушка вылетела в кювет на МКАД

ДТП произошло днём 17 июня на Минской кольцевой автодороге, сообщает ГАИ столицы.

Женщина-водитель, находясь за рулём Audi, на 21 километре вылетела со внешнего кольца МКАД. В результате чего автомобиль оказался в кювете.

К счастью, никто не пострадал, однако автомобиль получил несколько серьёзных повреждений, когда столкнулся с бетонной трубой.

На что именно отвлеклась девушка – неизвестно.