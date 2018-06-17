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Фото: девушка вылетела в кювет на МКАД
ДТП произошло днём 17 июня на Минской кольцевой автодороге, сообщает ГАИ столицы.
Женщина-водитель, находясь за рулём Audi, на 21 километре вылетела со внешнего кольца МКАД. В результате чего автомобиль оказался в кювете.
К счастью, никто не пострадал, однако автомобиль получил несколько серьёзных повреждений, когда столкнулся с бетонной трубой.
На что именно отвлеклась девушка – неизвестно.
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ДТП произошло днём 17 июня на Минской кольцевой автодороге
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