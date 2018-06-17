Спасатели прекратили поиск погибших в Гватемале

Поисково-спасательная операция в районе вулкана Фуэго завершилась, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

На данный момент известно о 110 погибших, ещё по меньшей мере 197 пропали без вести. Спасатели остановили поиск погибших в областях страны, которые больше всего пострадали от извержения.

По оценки экспертов, природный катаклизм в Гватемале затронул жизни более 1,5 миллиона человек. Многие выжившие потеряли всех членов семьи. Большинство жертв скончались от потоков лавы и столбов пепла, которые поднимались на высоту почти 5000 метров над уровнем моря.

Извержение вулкана Фуэго в Гватемале признали самым мощным за последние 40 лет.