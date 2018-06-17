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Спасатели прекратили поиск погибших в Гватемале
Поисково-спасательная операция в районе вулкана Фуэго завершилась, сообщает
На данный момент известно о 110 погибших, ещё по меньшей мере 197 пропали без вести. Спасатели остановили поиск погибших в областях страны, которые больше всего пострадали от извержения.
По оценки экспертов, природный катаклизм в Гватемале затронул жизни более 1,5 миллиона человек. Многие выжившие потеряли всех членов семьи. Большинство жертв скончались от потоков лавы и столбов пепла, которые поднимались на высоту почти 5000 метров над уровнем моря.
Извержение вулкана Фуэго в Гватемале признали самым мощным за последние 40 лет.
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Поисково-спасательная операция в районе вулкана Фуэго завершилась
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