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Коалиция США нанесла удар по позициям сирийской армии
Коалиция США атаковала позиции сирийской армии 18 июня в районе Аль-Букемаль на востоке страны, сообщает
Военный источник сообщил, что удар нанёс самолёт, принадлежавший армии США.
По информации агентства SANA, среди сирийских военных есть жертвы и раненые, однако их точное число не уточняется.
В свою очередь, представитель Центрального командования США Джош Жак заявил
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Коалиция США атаковала позиции сирийской армии 18 июня в районе Аль-Букемаль
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