Коалиция США нанесла удар по позициям сирийской армии

Коалиция США атаковала позиции сирийской армии 18 июня в районе Аль-Букемаль на востоке страны, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Сирии.

Военный источник сообщил, что удар нанёс самолёт, принадлежавший армии США.

По информации агентства SANA, среди сирийских военных есть жертвы и раненые, однако их точное число не уточняется.

В свою очередь, представитель Центрального командования США Джош Жак заявил агентству , что ни один из членов коалиции под руководством США не нанёс удар в районе Аль-Букемаль.