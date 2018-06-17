Далай-лама раскрыл рецепт человеческого счастья

Лидер тибетского буддизма рассказал, как достичь гармонии и счастья в жизни.

Своим рецептом благополучия он поделился во время духовных учений в Риге для буддистов из России и стран Балтии. По его словам, счастья для любого человека – это не осуществление желаний, а «покой ума», которого можно достичь, проявляя сострадание и альтруизм.

«Человек, воспитанный в материалистической системе ценностей, будет хотеть всё больше и больше. Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду, и всё это никому не приносит счастья. Счастье приходит, когда ум спокоен и когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум», – рассказал Далай-лама 14 в ходе беседы.

По мнению духовного лидера тибетского буддизма, негативные эмоции, такие как зависть, злость и чувство конкуренции, приносят в мир лишь «страдание».