Опубликована сферопанорама Набережной - отличный обзор с высоты

Насколько не изменяет память - тут мы ещё не пролетали. Давайте посмотрим, как выглядит Набережная с высоты птичьего полёта. Прежде всего две фотографии:



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56484.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56484.php

Читать полностью в источнике с фото:





А вот и сама панорама. Надо схватить мышкой изображение и удерживая кнопку двигать манипулятором, выбирая нужное направление для обзора.

Ну и раз такое дело - вот вам ещё гребной канал: