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Опубликована сферопанорама Набережной - отличный обзор с высоты
18.06.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Насколько не изменяет память - тут мы ещё не пролетали. Давайте посмотрим, как выглядит Набережная с высоты птичьего полёта. Прежде всего две фотографии:
А вот и сама панорама. Надо схватить мышкой изображение и удерживая кнопку двигать манипулятором, выбирая нужное направление для обзора.
Ну и раз такое дело - вот вам ещё гребной канал:
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Насколько не изменяет память - тут мы ещё не пролетали. Давайте посмотрим, как выглядит Набережная с высоты птичьего полёта. Прежде всего две фотографии: А вот и...
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