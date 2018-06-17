Переход Домачево известен тем, что посредством него можно более быстро пересечь границу. Мол, "Варшавка" это центральный, туда едут все "по прямой" на запад, а вот Домачево - этакий провинциальный переходик, про который якобы мало кому известно и там тишина и покой. На самом деле нет, конечно. И в подтверждение - история, рассказанная женщиной, которая ехала по делам в Варшаву и решила сэкономить время, но сделать "крюк" через Домачево .



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на фото - кошмар на Домачево , никакого порядка, кто наглее тот и впереди





Вы уже поняли, что не тут-то было. Оказалось, что в какой-то момент к погранпереходу выстраиваются две очереди. Одна обычная, в которой "стоят" те, кто едет по своим делам за границу, и вторая - из местных. При этом эта вторая очередь стихийная, туда постоянно вклиниваются автомобили, пропуская друг друга, и естественно, это накаляет обстановку до предела. Первые не понимают, что происходит и почему все лезут вперёд, вторым нужно, по всей видимости, срочно-срочно и побыстрее.



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Доходит до того, что женщины с детьми из первой очереди блокируют собой проезд машинам из очереди второй, просто потому что если проедет один автомобиль - он затем "подтянет" таким же образом ещё знакомых. Пока вот так блокируют - продвигается первая очередь, но рано или поздно приходится уйти, и моментально находятся желающие проскользнуть.



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Вот то самое фото - женщина с ребёнком не даёт возможность автомобилю вклиниться во "вторую" очередь.. Издалека, к слову, наблюдает ГАИшник, но не вмешивается. Как вы поняли, есть там и сотрудник милиции, но тоже почему-то ничего не предпринимает - мол, ничего же не произошло. К пограничникам как бы вообще нет претензий - хотя всё снимает их камера - бардак не на территории перехода, а перед ним.



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Все пытаются что-то доказать друг другу, ругаются, но добиться правды нереально. Особенно стыдно, что подобное происходит на глазах у гостей не только нашей страны - через Беларусь едут транзитом в Россию болельщики, и скоро они будут возвращаться, и кто-то попробует Домачево и тоже попадет на подобное.

Итак, вот рассказ женщины, ничего не приукрашиваем, даём как есть:

Мы ехали в пятницу, 15 мая 2018 года. Около 12 часов мы заняли очередь, и 4 часа стояли на жаре, при этом обстановка накалялась не от солнца, а от поведения умников и бездействия тех, кто мог навести порядок. Женщины стояли перед машинами "домачевцев", позволяя своей семье (в основной очереди) продвинуться к шлагбауму. Молодые парни на машинах, которые не жалко повредить, женщины и мужчины средних лет, были похожи на разбойников с "большой дороги" - нагло лезли в очередь путешественников. А ведь там были американцы, русские, беларусы с Гомеля и Бреста. Но у "домачевцев" на лицах улыбки, что они, мол, правят на этом участке, а нас даже упрекают - зачем вы вообще сюда приехали? Такое ощущение, что "домачевцы" привыкли локтями пробивать свою дорогу, кто наглее, тот и прав. Возмущало бездействие представителей власти. Один из наглых парней, возможно знакомый, подошёл к милиционеру, пошептался, и тут же стал пропихивать свою машину в очередь. При этом всё происходящее фиксируют камеры погранслужбы, и по рассказам людей, подобное происходит не так уж и редко. За четыре часа очередь разделилась на два лагеря: кто привык, что граница - это порядок, и кто знает, что беспорядок - это их жизнь. Раз в день, а то и два, они правят на этом участке дороги. Был эпизод, когда вышел на дорогу, пограничник - старший смены. Под дорожный знак "кирпич" едет машина, за рулём девушка, одной рукой держит телефон, пограничник приостанавливает её, в приоткрытое окно машины пытается ей объяснить, что она едет не по правилам, на что блондинка только давит на газ и вклинивается в очередь, где ей держит место другой автомобиль типа "джип", который раньше точно также сюда пролез. Когда обращаешься к сотруднику ГАИ - он не видит нарушений ПДД, к милиционеру - он не видит нарушения общественного порядка, к пограничникам - они не отвечают за ситуацию перед шлагбаумом. Да и не всегда там присутствуют представители власти, они появляются только когда граждане начинают звонить во всевозможные инстанции. Американец пожали моему мужу руку, за то что он вступился за меня, а мне поцеловал руку, в знак уважения на глазах этих "умников". Как долго это будет продолжаться? Остальную часть границы мы "прошли" за три часа, итого - семь. Моё мнение - нужен сервис приграничный, а также электронная очередь.