Два водителя припарковались на ул. Мицкевича таким образом, что блокировали проезд

Буквально на днях мы вам рассказывали о ситуации на ул. Гоголя , когда с ул. Ленина не смог повернуть автобус. Тогда многие в комментариях задались вопросом, что водитель просто пошёл "на принцип", а по факту проехать было можно. Но бывает и иначе. Как например вот в этой ситуации.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56483.php

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12 июня 2018 года около 12.00. был заблокирован проезд по ул. Мицкевича в Бресте (напротив старого корпуса университета).

Пока ехали легковые авто - все вроде было неплохо, а когда подъехал автобус, движение остановилось полностью.

Как стало известно порталу Виртуальный Брест , в данной ситуации водитель автобуса в ГАИ не обращался. Обычно такие "паркуны" прибегают до прибытия представителя ГАИ, да и водителю общественного транспорта надо продолжать движение по маршруту, а не писать заявление, давать показания.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56483.php

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Можно отметить, что пока ожидали пока кто-то из водителей появится, сзади оказалось ещё несколько автобусов. А когда водитель Opel появился, он спокойно позволил себе договорить по телефону, и только тогда освободил проезд. А что, он же только на минуточку, пусть весь мир подождёт! И к слову, похоже, не уступил дорогу пешеходу в самом финале видеоролика. Но это уже, впрочем, не нам решать. Просто призываем водителей - думайте головой, когда бросаете свой автомобиль подобным образом.

К слову, все материалы переданы в службу безопасности движения автопарка, и далее в ГАИ для принятия мер.