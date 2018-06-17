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Два водителя припарковались на ул. Мицкевича таким образом, что блокировали проезд
18.06.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Буквально на днях мы вам рассказывали
12 июня 2018 года около 12.00. был заблокирован проезд по ул. Мицкевича в Бресте (напротив старого корпуса университета).
Пока ехали легковые авто - все вроде было неплохо, а когда подъехал автобус, движение остановилось полностью.
Как стало известно порталу
Можно отметить, что пока ожидали пока кто-то из водителей появится, сзади оказалось ещё несколько автобусов. А когда водитель Opel появился, он спокойно позволил себе договорить по телефону, и только тогда освободил проезд. А что, он же только на минуточку, пусть весь мир подождёт! И к слову, похоже, не уступил дорогу пешеходу в самом финале видеоролика. Но это уже, впрочем, не нам решать. Просто призываем водителей - думайте головой, когда бросаете свой автомобиль подобным образом.
К слову, все материалы переданы в службу безопасности движения автопарка, и далее в ГАИ для принятия мер.
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