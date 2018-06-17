Нужно ли помогать? Что нужно делать для помощи и как? Очень часто мы задаём себе такие вопросы. А ведь для того чтобы не остаться в стороне и сделать что-то хорошее иногда просто стоит быть неравнодушным к проблеме других. Такими принципами руководствуются организаторы КАРАВАН МАРКЕТ! Это благотворительное мероприятие, которое во 2-й раз совместило в себе добро, любовь и надежду на светлое будущее. В этот раз все участники объединились для того, чтобы поддержать юную и отважную девочку Дарью Сержан. «Нам хочется сделать все возможное,для того чтобы Даша жила полноценной жизнью! Улыбалась и радовалась!» - отмечают организаторы.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56482.php

Читать полностью в источнике с фото:





А ведь и правда, когда людей объединяет общая цель - совершить добро и сделать хоть что-то, чтобы чудо произошло, тогда и результат обязательно себя оправдает.

Ровно в 12.00 сегодня, 17 июня 2018 года КАРАВАН МАРКЕТ вновь принял гостей и открыл свои двери в мир добра и счастья. Множество сюрпризов было подготовлено для всех посетителей, включая возрастные интересы. Детей встречали очень большие, очень добрые Мишка-коала Lucky и 3-х метровая Панда, которая весело отплясывала с маленькими гостями. На протяжении всего дня для ценителей ручных изделий работали талантливые мастера, которые специально для маркета подготовили абсолютно разные, на любой вкус изделия. Тут можно было увидеть и деревянные сумочки для изысканных модниц и стильные украшения из дерева, проволоки, перьев с добавлением камней и различных металлов. А для юных гостей мастера подготовили множество игрушек, созданных в различных техниках.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56482.php

Читать полностью в источнике с фото:





Что касаемо концертной программы, то безусловно созданная атмосфера была душевной, полна добра и детских улыбок. Среди участников концерта было много талантливых детей, которые понимали, что сегодня они помогают такому же замечательному ребёнку и делают нужное дело. Программа была наполнена вокальными номерами от детского коллектива BOOM, дизайнерскими показами от модельного агенства TI KIDS.

Нельзя не отметить большую лотерею, в которой гости могли выиграть ценные подарки от партнеров мероприятия. Безусловно, все это создавало настроение радости и бурю положительных эмоций. Но самое главное волшебство произошло ровно в 16.00. Начался обратный отсчёт, и в небо взлетели тысячи мыльных пузырей, флешмоб поддержало большое количество гостей и детей, все выдували пузыри в небо и загадывали одно главное желание в тот день - чтобы дети были здоровы и счастливы! Что как не мыльные пузыри являются символом счастливого и беззаботного детства? Быть может, именно поэтому для флешмоба была выбрана именно такая идея.

Конечно, не описать в нескольких предложениях всего происходившего и всех участников! Можно только отметить,что профессионализм мероприятия растёт, участников становится все больше. И знаете, когда люди объединяются, тогда не остаётся сомнений, что добро победит! Ведь перед горем все равны.