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В г. Бресте в пер. Ломоносова произошел пожар в легковом автомобиле «Шкода Октавия»
18.06.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
16.06.2018 г., 00-49. В г. Бресте в пер. Ломоносова произошел пожар в легковом автомобиле «Шкода Октавия», 2001 г.в., принадлежащем пенсионерке 1948 г.р. Огнем уничтожена левая обшивка багажника, повреждены заднее левое крыло, заднее левое колесо, крышка багажника, закопчено стекло.
Причина пожара устанавливается.
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16.06.2018 г., 00-49. В г. Бресте в пер. Ломоносова произошел пожар в легковом автомобиле «Шкода Октавия», 2001 г.в., принадлежащем пенсионерке 1948 г.р. Огнем уничтожена левая...
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