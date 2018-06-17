В Бресте на Кобринском мосту огнем поврежден трактор

17.06.2018 г., 02-35. В г. Бресте на пр-те Машерова (Кобринский мост) произошел пожар в тракторе МТЗ-80, 1995 г.в., принадлежащем ОАО. Огнем повреждена внутренняя отделка кабины.



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Рассматриваемая версия причины пожара – поджог, виновное лицо устанавливается.

С 6-00 16.06.2018 до 6-00 17.06.2018 на территории Брестской области зарегистрировано 6 пожаров. Огнем уничтожено 1 строение, повреждено 4 строения.

16.06.2018 г., 14-22. В г. Бресте в пер. 2-м Западном произошел пожар в блочной бане, принадлежащей гр-ке 1968 г.р. Огнем уничтожена кровля. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.