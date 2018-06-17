Прогноз по валютам: евро продолжит падать

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Валютная корзина снова подешевела

– Как обычно, основные факторы движения на белорусском валютном рынке пришли извне. На этот раз они были связаны не с российским рублем, а с существенным падением европейской валюты.

По итогам недели к белорусскому рублю снизились одновременно все три валюты.

Доллар и российский рубль снизились очень несущественно. Доллар снизился на 0,04%, российский рубль снизился на 0,05%. Зато европейская валюта снизилась сразу на 1,63%.

В результате валютная корзина снизилась на 0,37%.

По итогам завершившейся валютной недели и валютная корзина, и евро по отношению к белорусскому рублю обновили минимумы с начала года.

Евро снизился к белорусскому рублю за счет своего существенного падения на мировых рынках. Основное снижение произошло в четверг 14 июня: евро снизился по отношению к доллару с 1,18 до 1,16.

ЕЦБ не будет поднимать ставку до осени 2019

– На завершившейся валютной неделе состоялось сразу три заседания центральных банков.

В среду 13 июня было заседание ФРС США . Там подняли ключевую ставку на 0,25% до диапазона 1,75-2% годовых. Это решение было ожидаемым. Единственное, по итогам заседания увеличилась вероятность того, что до конца года ФРС будет поднимать ставку еще 2 раза.

В четверг 14 июня у нас было заседание Европейского центробанка. Там тоже вполне ожидаемо ставки не изменились. ЕЦБ осенью будет сокращать свои операции количественного смягчения, скажет так, замедлив работу печатного станка.

Новостью для рынка стало заявление ЕЦБ о том, что, вероятнее всего, он не будет поднимать ставку до осени 2019 года.

На этом фоне евро существенно упал в мире и на белорусском валютном рынке в частности.

Можно еще упомянуть, что в пятницу 15 июня было заседание российского Центробанка. Там никаких сюрпризов не было. Центробанк ставку не изменил, оставив ее на отметке 7,25%. На это ожидаемое решение российский рубль в пятницу практически никак не отреагировал.

Прогноз: курсы доллара и евро не изменятся

– Думаю, заявление Европейского центробанка будет еще отыгрываться рынками.

У евро есть еще потенциал для падения и в мире, и по отношению к белорусскому рублю.

Как мне кажется, доллар и российский рубль практически не изменятся.