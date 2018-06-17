

Почему в 2018 году стыдно жить без карточки с мани-бэком

Мир быстро меняется, прогресс не стоит на месте — это относится и к банковской сфере. Карточки с мани-бэком тоже не вчера придуманы, но задайте себе вопрос: знаете ли вы все свойства своей карты? Не отстаете ли вы от жизни, отдавая предпочтение бесплатной зарплатной карте?

С дебетовой карточкой «Ещё» от Идея Банка вы всегда будете уверены в своих бонусах и скидках, а самое главное – вы будете возвращать до 3% с каждой покупки реальными деньгами!

Мы собрали реальные истории держателей дебетовых карт «Ещё». Они любезно поделились своим опытом использования наших карт.

Алексей.

Работаю в сфере IT и по контракту не имею права называть свой заработок, но расскажу немного о расходах.

Летом я живу за городом, поэтому за месяц могу накатать до 1800 километров. В такой ситуации приятно получать повышенный мани-бэк по одной из главных статей расхода – топливу для моей «Флюхи». Сюда же смело можно добавить расходы на автомойку, паркинг. Получится существенная сумма, не говоря уже о мани-бэке на все безналичные расчёты.





Активно пользуюсь скидками по «Моцнай» (программа лояльности «Моцная картка» – ред.) и обожаю рыбалку! Раньше я не очень понимал, в чём кайф, но с годами стал нуждаться в таком тихом отдыхе, где можно забыть о шуме open space и постоянных дедлайнах. Приятно, что повышенный процент возврата предусмотрен и на снасти.

Пятого числа ежемесячно я получаю свой мани-бэк Сумма меня определенно радует. Парадоксально, конечно, но, чем больше тратишь, тем больше возвращаешь. Иногда задумываюсь о том, что придет время, и я дорасту до получения 3 % по сберегательной карте, стану наконец взрослым и рассудительным (смеется). Насколько я знаю, у Идея Банка есть предложение и «по сберкам».





Элеонора.

Я пока не созрела для детей и занимаюсь, в основном, карьерой. Кроме того, мы много путешествуем с молодым человеком. Путешествуем, в основном, самолётами. На автомобиле передвигаюсь исключительно по Минску. Получается, что на топливо я трачу не так много. При этом стараюсь не экономить и заправляю автомобиль 95-ым бензином.

Занимаюсь спортом и сменила уже достаточно залов, чтобы понять всю пользу карточки «Ещё»: в каком бы зале вы не находились, есть у вас абонемент, бонусная карточка, или вы пришли первый раз – вы обязательно вернете 3 % от каждого посещения.





Меня также очень подкупил мани-бэк на салоны красоты, парикмахерские и SPA. Мужчины часто недоумевают, почему уход за собой обходится так дорого, но если возвращать от суммы всех расходов на себя любимую, может получиться сумма, сопоставимая с мани-бэком на топливо!

Это уже не говоря про скидки по программе «Моцная картка». Многие даже не знают о её существовании, но больше всего меня поражает, когда люди в разговоре о финансах долго пытаются понять, что же такое «мани-бэк?».

Я бы не сказала, что карта «Ещё» дорогая. При наличии всех ее бонусов она остается гораздо дешевле и привлекательнее аналогичных карт других банков. Можете мне поверить: когда выбирала в марте 2017-ого, ничего лучше под мои расходы на рынке не было.





Резюме

Как показывает практика, дебетовая карточка «Ещё» прекрасно подойдет как для мужчин, так и для женщин. Вы сможете пользоваться картой ежедневно и получать повышенный мани-бэк до 3 % от ваших любимых покупок!

Не бойтесь разбираться в новых для себя банковских продуктах – зарабатывайте на своих стремлениях уже сегодня: оформляйте дебетовую карточку «Ещё» в отделениях Идея Банка или воспользуйтесь бесплатной доставкой при оформлении карточки через Интернет-банк или Мобильное приложение!

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