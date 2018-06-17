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"Противно смотреть": хамство Галкина испортило передачу памяти Говорухина

18.06.2018 01:05 — Разное | UDF  
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Максим Галкин
Желание мужа примадонны самоутвердиться за счет гостей в студии Первого канала не оставило равнодушны зрителей. Некоторые сочли его поведение недопустимым и указали, что его отсутствие пошло бы на пользу передаче.

Свежий выпуск программы "Сегодня вечером" был посвящен памяти умершего на этой неделе режиссера и политика Станислава Говорухина. В студии собрались друзья, коллеги, актеры и просто знакомые с ними люди. В традиционной живой манере под руководством ведущего Максима Галкина гости студии делились рассказами о великом кинематографисте.

Тем не менее некоторые зрители были возмущены поведением шоумена. "Максим хамит гостям и самоутверждается за счет других людей. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Пересмотрите вчерашний эфир", – написал подписчик в Instagrame ведущего. "Мне кажется и без Галкина было бы хорошо! Не его эта передача", – добавил другой.

Были и те, кто поддержал ведущего. Многие встали на защиту знаменитого юмориста. "Спасибо вам Максим за такие программы – воспоминания. Замечательно. Уходят великие и рассказывать о них надо нам", – написал подписчик.

 
 
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Желание мужа примадонны самоутвердиться за счет гостей в студии Первого канала не оставило равнодушны зрителей.
 
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