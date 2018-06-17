"Противно смотреть": хамство Галкина испортило передачу памяти Говорухина



Максим Галкин

Свежий выпуск программы "Сегодня вечером" был посвящен памяти умершего на этой неделе режиссера и политика. В студии собрались друзья, коллеги, актеры и просто знакомые с ними люди. В традиционной живой манере под руководством ведущегогости студии делились рассказами о великом кинематографисте.Тем не менее некоторые зрители были возмущены поведением шоумена.написал подписчик в Instagrame ведущего.– добавил другой.Были и те, кто поддержал ведущего. Многие встали на защиту знаменитого юмориста.– написал подписчик.