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40% мужчин не доживет до пенсии
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На момент публикации петицию против повышения пенсионного возраста в России подписали 1 млн 73 тыс человек.
Авторы петиции обращаются к президенту России, правительству и Федеральному собранию с требованием «не допустить повышения пенсионного возраста», так как многие не доживут до пенсии.
«По официальным данным Росстат, в 62 субъектах Российской Федерации средняя продолжительность жизни мужчин составит менее 65 лет, а в трех субъектах – менее 60 лет. При сохранении демографических тенденций в России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин», – говорится в тексте петиции.
Российское правительство предлагает повысить пенсионный возраст с 55 до 63 для женщин и с 60 до 65 для мужчин. Соответствующий законопроект направлен в Государственную думу РФ.
Напомним, возможность очередного повышения пенсионного возраста сейчас обсуждается и в Беларуси. Планку пенсионного возраста для женщин могут поднять с 58 до 63 лет. Планируется, что повышение состоится поэтапно до 2032 года.
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1 миллион человек подписали петицию против повышения пенсионного возраста.
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