40% мужчин не доживет до пенсии



Иллюстративное фото

На момент публикации петицию против повышения пенсионного возраста в России подписали 1 млн 73 тыс человек.Авторы петиции обращаются к президенту России, правительству и Федеральному собранию с требованием «не допустить повышения пенсионного возраста», так как многие не доживут до пенсии.говорится в тексте петиции.Российское правительство предлагает повысить пенсионный возраст с 55 до 63 для женщин и с 60 до 65 для мужчин. Соответствующий законопроект направлен в Государственную думу РФ.Напомним, возможность очередного повышения пенсионного возраста сейчас обсуждается и в Беларуси. Планку пенсионного возраста для женщин могут поднять с 58 до 63 лет. Планируется, что повышение состоится поэтапно до 2032 года.