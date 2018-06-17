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40% мужчин не доживет до пенсии

18.06.2018 00:53 — Разное | UDF  
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1 миллион человек подписали петицию против повышения пенсионного возраста.

На момент публикации петицию против повышения пенсионного возраста в России подписали 1 млн 73 тыс человек.

Авторы петиции обращаются к президенту России, правительству и Федеральному собранию с требованием «не допустить повышения пенсионного возраста», так как многие не доживут до пенсии.

«По официальным данным Росстат, в 62 субъектах Российской Федерации средняя продолжительность жизни мужчин составит менее 65 лет, а в трех субъектах – менее 60 лет. При сохранении демографических тенденций в России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин», – говорится в тексте петиции.

Российское правительство предлагает повысить пенсионный возраст с 55 до 63 для женщин и с 60 до 65 для мужчин. Соответствующий законопроект направлен в Государственную думу РФ.

Напомним, возможность очередного повышения пенсионного возраста сейчас обсуждается и в Беларуси. Планку пенсионного возраста для женщин могут поднять с 58 до 63 лет. Планируется, что повышение состоится поэтапно до 2032 года.

 
 
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1 миллион человек подписали петицию против повышения пенсионного возраста.
 
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