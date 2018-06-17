В Мексике после гола сборной в ворота Германии произошло землетрясение

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El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b — SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 июня 2018 г.

Небольшое землетрясение в столице Мексики зафиксировали как минимум два датчика 11:32 по местному времени. Онов было не природного происхождения, и скорее всего было вызвано футбольными болельщиками, которые прыгали от радости после забитого в ворота сборной Германии мяча.Напомним, что сегодня сборная Мексики сенсационно обыграла немцев на ЧМ-2018 по футболу. Единственный гол в матче забил