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В Мексике после гола сборной в ворота Германии произошло землетрясение
Фото: Reuters
Небольшое землетрясение в столице Мексики зафиксировали как минимум два датчика 11:32 по местному времени. Онов было не природного происхождения, и скорее всего было вызвано футбольными болельщиками, которые прыгали от радости после забитого в ворота сборной Германии мяча.
Напомним, что сегодня сборная Мексики сенсационно обыграла немцев на ЧМ-2018 по футболу. Единственный гол в матче забил Ирвин Лосано.
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После гола Ирвина Лосано в ворота сборной Германии в Мехико зафиксировали землетрясение.
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