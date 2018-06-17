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В Мексике после гола сборной в ворота Германии произошло землетрясение

18.06.2018 00:48 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
После гола Ирвина Лосано в ворота сборной Германии в Мехико зафиксировали землетрясение, сообщила в своем twitter служба мониторинга землетрясений SIMMSA.

Небольшое землетрясение в столице Мексики зафиксировали как минимум два датчика 11:32 по местному времени. Онов было не природного происхождения, и скорее всего было вызвано футбольными болельщиками, которые прыгали от радости после забитого в ворота сборной Германии мяча.




Напомним, что сегодня сборная Мексики сенсационно обыграла немцев на ЧМ-2018 по футболу. Единственный гол в матче забил Ирвин Лосано.

 
 
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После гола Ирвина Лосано в ворота сборной Германии в Мехико зафиксировали землетрясение.
 
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