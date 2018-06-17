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На акции в Бресте вместо тихарей ходят тихарки. Фотофакт
Впервые участников акций протеста в Бресте снимают женщины
На акции против аккумуляторного завода в Бресте милиция направила женщин, вооруженных видеокамерами.
Участники сегодняшней акции протеста против строения аккумуляторного завода прислали «Белсат» снимки на которых видно, что видеорегистрацией протеста впервые за всю историю проведения подобных акций занимаются женщины.
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Несколько месяцев назад милиция пыталась замаскироваться под участников акции с помощью воздушных шаров, но ошиблась с цветом.
С февраля брестчане по воскресеньям выходят на центральную площадь города кормить голубей. Так они протестуют против строительства аккумуляторного завода недалеко от Бреста.
Против строительства было собрано почти 40 тысяч подписей брестчан.
Если на первые кормления голубей выходило несколько сотен человек, то с началом лета акции пошли на спад. Сейчас на них приходит обычно несколько десятков человек. Сегодня было 35.
Власти, однако, не прислушиваются к людям, и планируют запустить потенциально вреднле для здоровья брестчан производство.
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Новые участники акций против стройки аккумуляторного завода – женщины с камерами и без формы.
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