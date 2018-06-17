ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте до смерти избили мужчину

18.06.2018 00:29 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
В центре Бреста местный житель до смерти избил человека.

В УСК по Брестской области сообщили, что инцидент произошел в субботу вечером, 17 июня, примерно около 23:00. 24-летний парень жестоко избил 34-летнего мужчину. Последний от полученных травм скончался.

Из подробностей инцидента известно, что молодой житель областного центра, специалист по логистике, с женой и друзьями сидел на скамейке. В это время к ним подошел безработный 34-летний мужчина.

После недолгой беседы между ними завязался конфликт. Разъяренный парень не только руками, но и ногами стал доказывать мужчине, что тот не прав. В итоге от побоев гражданин скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре Бреста местный житель до смерти избил человека.
 
Новости дня
Новости разные
 
д. Межица, Лепельский р-н (Витебская область). Фото прислала Юлия Овчинникова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Ивьевский край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика