В Бресте до смерти избили мужчину



Иллюстративное фото

В УСК по Брестской области сообщили, что инцидент произошел в субботу вечером, 17 июня, примерно около 23:00. 24-летний парень жестоко избил 34-летнего мужчину. Последний от полученных травм скончался.Из подробностей инцидента известно, что молодой житель областного центра, специалист по логистике, с женой и друзьями сидел на скамейке. В это время к ним подошел безработный 34-летний мужчина.После недолгой беседы между ними завязался конфликт. Разъяренный парень не только руками, но и ногами стал доказывать мужчине, что тот не прав. В итоге от побоев гражданин скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело.