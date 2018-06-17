﻿ Тайный муж Фриске откровенно о сыне Шепелева. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тайный муж Фриске откровенно о сыне Шепелева

18.06.2018 00:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Дмитрий Шепелев. Фото: kp.ru
Возлюбленный певицы впервые рассказал, почему они с певицей расстались, а также приоткрыл тайну их отношений. По словам танцора, он был удивлен беременностью Жанны.

Тайный гражданский муж Жанны Фриске рассказал о том, что у них была запланирована свадьба. По словам Петра Никитина, они были вместе пять лет. Пара познакомилась на съемках клипа "Лето", где молодой человек был на подтанцовке.

Никитин утверждает, что Жанна очень хотела ребенка, но родила сына не от него. Настоящее имя отца он говорить отказался. "Это точно не я. Я там никак не попадаю по срокам", – сказал он. Хотя согласно официальной версии, отцом Платона является телеведущий Дмитрий Шепелев.

По словам Петра, артистка всегда говорила ему о том, что хочет ребенка. Никитин уже сделал Фриске предложение, и она согласилась выйти за него замуж, но тут он сам все испортил своей ревностью, выдвинув Жанне ультиматум: или семья, или карьера.


"Конечно, я не прав. Я хотел бы по-другому поступить сейчас. Что могло случиться, то случилось. Конечно, Жанна не была к этому готова никак: оставить в одночасье свою работу, пойти на мои условия", – сокрушается он.

Возлюбленный Фриске был очень удивлен, когда увидел Шепелева, который стал новым увлечением певицы. По словам танцора, телеведущий не соответствовал критериям, которые нравились Жанне в мужчинах. Никитин хотел было побороться за свою любовь, считая эти отношения несерьезными, но вскоре узнал, что Фриске беременна. Прикинув сроки, танцор понял – он никак не может быть отцом. "Если бы он был мой, он был бы мой и со мной, а если кто-то и пускает информацию какую-то, пусть это останется на его совести", – сказал гражданский муж певицы.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возлюбленный певицы впервые рассказал, почему они с певицей расстались, а также приоткрыл тайну их отношений.
 
Новости дня
Новости разные
 
д. Волча, Докшицкий р-н (Витебская область). Фото прислала Вероника Угринович
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Ивьевский край
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика