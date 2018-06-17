Тайный муж Фриске откровенно о сыне Шепелева



Дмитрий Шепелев. Фото: kp.ru

Тайный гражданский мужрассказал о том, что у них была запланирована свадьба. По словам, они были вместе пять лет. Пара познакомилась на съемках клипа "Лето", где молодой человек был на подтанцовке.Никитин утверждает, что Жанна очень хотела ребенка, но родила сына не от него. Настоящее имя отца он говорить отказался.– сказал он. Хотя согласно официальной версии, отцом Платона является телеведущийПо словам Петра, артистка всегда говорила ему о том, что хочет ребенка. Никитин уже сделал Фриске предложение, и она согласилась выйти за него замуж, но тут он сам все испортил своей ревностью, выдвинув Жанне ультиматум: или семья, или карьера.– сокрушается он.Возлюбленный Фриске был очень удивлен, когда увидел Шепелева, который стал новым увлечением певицы. По словам танцора, телеведущий не соответствовал критериям, которые нравились Жанне в мужчинах. Никитин хотел было побороться за свою любовь, считая эти отношения несерьезными, но вскоре узнал, что Фриске беременна. Прикинув сроки, танцор понял – он никак не может быть отцом.сказал гражданский муж певицы.