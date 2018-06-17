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д. Волча, Докшицкий р-н (Витебская область). Фото прислала Вероника Угринович
18.06.2018 00:19 —
Разное
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СТВ
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д. Волча, Докшицкий р-н (Витебская область). Фото прислала Вероника Угринович
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