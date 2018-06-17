﻿ Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

18.06.2018 00:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Австралия далеко. Лучше чашки классического эспрессо может быть только чашка не менее классического капучино. Все зависит от настроения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Чего в Минске, особенно в его центре, в избытке, так это кофеен. Самых разных, меню поражает воображение. На одной небольшой улице их может быть до десятка. Получается, оно того стоит. А стоит ли? Разбиралась Анастасия Дехтяр.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Вывески «кофе» и «шаурма» буквально заполонили столицу. Вокруг телецентра мы насчитали 10 точек разного содержания, где можно взбодриться, к примеру, американо. А вот в микрорайонах Минска люди стоят в очередях за… шаурмой.

Одна из фишек этой кофейни – напиток с заморским вкусом. Кофе по-турецки варит хозяин кафе Джан. Несколько лет назад он приехал в Беларусь из Стамбула. Кроме традиционных ингредиентов в турку здесь кладут… любовь.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Это мускатный орех, куркума, еще красный перец, я думаю, кардамон. Бадьян.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Армянка Лилит и турок Джан – молодожены. Первую точку девушка открыла еще в 2015. Будущему мужу пришлась по вкусу тонизирующая коммерция, и он подключился. За первой точкой в бизнес-центре открылась вторая в супермаркете. Через пару месяцев начнут варить фирменный напиток и в третьем кофе-руме – 34 квадрата приобрели в новостройке престижного квартала столицы. В планах у бизнес-четы открыть целую сеть заведений.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Лилит Акопян, хозяйка кофейни:
Важно наработать свою аудиторию, поддерживать качество и, главное, любить свое дело.

Только в Минске больше 200 кофеен. Это и поинты, и мобильные кофейни, кофейни-ростери, где сводят с ума ароматы свежей обжарки и помола, и кафе так называемой третьей волны.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Заманчивый бизнес можно купить всего за 3500 условных единиц, да и преференции со стороны государства для предпринимателей подталкивает к коммерческому творчеству. Вот только такая доступность для непрагматиков чревата. Прежде чем стоять у порога личного дела, нужно не гадать на кофейной гуще, а составить бизнес-план, а лучше – провести маркетинговое исследование.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Марина Воскресенская, глава кофейного объединения в Беларуси:
При открытии кофейни вы обязательно должны обратить внимание на несколько факторов. Первое – это поточность. Второе – вы должны смотреть на цифры: какая арендная ставка у вашего объекта. Третье – обязательно – это продукт.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Впрочем, цена на готовую чашечку капучино – этот напиток, кстати, самый популярный у минчан – тоже играет немалую роль в успехе кофейни.

Лилит Акопян:
Лучше пускай кофе будет 2,5 рубля и наш гость выпьет два раза в день, чем будет стоить 4 рубля, он и выпьет один. Из-за этого мы все-таки решили поставить цену чуть-чуть ниже среднего.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Роман Андрухов, бизнесмен:
Залог успеха ресторанов, в общем-то, на 51 % – это локация. Войти просто. Вопрос только в том, что не нужно думать, что закинул капсулу в кофе-машину и продал это с маржей х10, например.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Прейскурант порой ошеломляет – за стаканчик в 200 миллилитров на вынос просят порядка 3,5 рублей. Сколько же на самом деле стоит кофе? Мы попробуем провести свои расчеты. Средняя закупка 1 килограмма зерен начинается от 40 рублей. В килограмме  примерно 100 чашек (все зависит от закладки в кофемашину). Получается, себестоимость только напитка – 40 копеек. Добавляем к стоимости расходы на бумажный стаканчик и молоко, это еще порядка 40 копеек.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Дмитрий Черноморец, директор по развитию компании по разработке и запуску новых продуктов:
Стоимость привлечения одного клиента пожирает моржу, аренда пожирает маржу, заработная плата персонала пожирает маржу, штрафы-проверки – это то, что делает маржу еще меньше. Уровень доходности, о котором идет речь, он, наверное, все-таки относится к категории больше ремесленничества, нежели предпринимательства.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

А это так называемая кофейня третьей волны – единственная в Минске, где можно попробовать самый дорогой, да и, пожалуй, самый оригинальный в мире сорт кофе – копи-лювак. Элитная марка известна не только среди гурманов. Любопытный способ обработки делает зерно золотым, ведь цена за килограмм достигает 1200 долларов. Маленький зверек мусанг, обитающий на плантациях Индонезии, Индии, Филиппин и Вьетнама, поедает лучшие спелые плоды кофейного дерева, переваривает мякоть и выделяет наружу дорогостоящие зерна. За счет ферментации в желудке продукт приобретает неповторимый вкус и букет ароматов.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Стоимость одной чашки копи-лювак в Минске по сравнению с другими странами достаточно небольшая – всего 10 рублей против 50 долларов за рубежом. Кстати, за самой дорогой порцией кофе здесь едва ли не очередь. Среди ценителей есть и постоянные клиенты, которые наведываются в кофейню по несколько раз.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Ну а теперь о другой взрывной гастрономической волне, которая зацепила Минск. Нынче в тренде «модно-стильно-молодежно» перехватить шаурмы. История развивается стремительно: из проходных привокзальных и рыночных точек такой общепит, словно на ксероксе, размножился по всему городу. Теперь шаурму жуют и на знаменитой Зыбицкой, и в исторических точках столицы.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Мы находимся в настоящем эпицентре кебаб-кулинарии. Здесь на одной улице порядка 20 мест, где завернут мечту голодного.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Дмитрий Черноморец:
Их выживаемость основан на том, что рынок нуждается в стрит-фуде. Другой вопрос – что есть кроме шаурмы?

Турок Черкез с родины подался в эмиграцию 10 лет назад. Жил в Сочи, а когда впервые заглянул в Беларусь, понял: здесь пора кидать якоря. Главный критерий – в Минске спокойно, безопасно и можно заниматься честным бизнесом.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Черкез Башбога, бизнесмен, владелец кафе:
Здесь хорошо. Люди хорошие, все спокойно. Если ты все делаешь по закону, никто тебя не трогает. Ничего не будет.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Среди коронных блюд – королевская шаурма по 12 рублей за 800 граммов. Иранец Арша энергично стругает мясо с вертела. И признается: главный секрет, казалось бы, простой шаурмы – в соусе.

Арша Назари, повар:
Всегда самое свежее и хорошее купим и положим на шаурму.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Польза фаст-фуда – тема спорная. Диетолог-практик и технолог общественного питания скорее посередине, на линии огня. В таком перекусе она не видит ничего плохого, однако в этих блюдах должна быть мера: именно злоупотребление шаурмой вызывает пищевую зависимость.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Марина Бондарович, диетолог, бренд-шеф, технолог общественного питания:
Если мы скушали действительно классно специалистом приготовленную шаурму, плохого ничего не будет.

А вот эксперт национальной кухни Елена Микульчик, не считая себя старомодной, от такого экспресс-рациона питания просто в шоке.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Елена Микульчик, эксперт белорусской кухни:
Что такое шаурма? Это лаваш. Что мы можем белорусу предложить? Блины – гречишные, ржаные, гороховые, пшеничные. Дальше мясная начинка – да пожалуйста, свинина, говядина, курица, крольчатина. Овощи – так что у нас, овощей нет? Господи, давайте сделаем на основе блинов то же самое.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Вызывая на дуэль шаурму, она готова поддержать как минимум 100 кандидатов от Беларуси на пост главного тренда фаст-фуда. Вот недавно из кулинарной экспедиции по Осиповичскому району она привезла новый старинный рецепт – «балабушки» (картофельные пирожки с льняными семечками).

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Елена Микульчик:
Если будут потенциальные инвесторы, то готовый вариант фаст-фуда уже есть.

Впрочем, «питающий» бизнес боится питать иллюзии в направлении национального колорита. Этим и объясняется популяризация восточного веяния  шаурмы, и свободная ниша своего.

Сколько стоит чашка копи-лювак и почему шаурму берут охотнее, чем белорусские балабушки? Разбираемся в минском стрит-фуде

Дмитрий Черноморец:
Это высокорискованные проекты. На самом деле нужно смотреть на тот спрос, который есть, потому что та целевка, которая хочет обратиться к стрит-фуду, –это та целевка, которая хочет получить уже проверенные продукты. Белорусская кухня ради белорусской кухни – это уже тогда фетиш какой-то получается, а не бизнес. А если ты хочешь на самом деле получить свое самолюбие – ну, тогда это к банкротству приводит.

Что ж, пока на благородное дело – риск – нет охотника, покупатели вынуждены есть то, что продиктовано модой или продается в ближайшем киоске. Впрочем, каждый белорус вполне может поменять вкусы. Причем действуя по закону рынк,: когда спрос рождает предложение.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Австралия далеко. Лучше чашки классического эспрессо может быть только чашка не менее классического капучино. Все зависит от настроения,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Страстный танец Бьорндалена и Домрачевой взорвал Интернет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Ивьевский край
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика