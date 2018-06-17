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Выборы президента Колумбии: лидирует кандидат от "правых"

18.06.2018 07:44 — Разное | Партизан  
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Кандидат от правой партии Демократический центр Иван Дуке лидирует на выборах президента Колумбии, сообщает NTN 24.

После подсчета 99,52% голосов Дуке набирает 53,95% голосов избирателей. Его соперник Густаво Петро набирает 41,83% голосов.
 
41-летний Дуке является самым молодым из кандидатов в президенты Колумбии. Он был сенатором и втором законопроектов по продлению декретного отпуска, установке дефибрилляторов в государственных учреждениях и других инициатив.

 
 
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Кандидат от правой партии Демократический центр Иван Дуке лидирует на выборах президента Колумбии, сообщает NTN 24.
 
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