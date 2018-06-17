После подсчета 99,52% голосов Дуке набирает 53,95% голосов избирателей. Его соперник Густаво Петро набирает 41,83% голосов.

41-летний Дуке является самым молодым из кандидатов в президенты Колумбии. Он был сенатором и втором законопроектов по продлению декретного отпуска, установке дефибрилляторов в государственных учреждениях и других инициатив.



