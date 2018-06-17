Марадона об обвинениях в расизме: попытался объяснить корейцам, как мне приятно, что даже в Азии у сборной Аргентины есть фанаты

Журналистка BBC Джеки Оутли обвинила легендарного футболиста в расистском жесте (он растянул уголки глаз в стороны, показав узкий разрез) в адрес фанатов из Кореи во время матча ЧМ-2018 Аргентина — Исландия (1:1).





- Лучше всех понимаю, что во время чемпионата мира люди ищут новости повсюду. Хочу прояснить ситуацию: на стадионе, среди такого большого количества поклонников, меня поразила группа болельщиков, в которой был азиатский мальчик, одетый в футболку Аргентины.





Я издалека попытался объяснить им, как мне было приятно, что даже в Азии у нашей сборной есть фанаты. Только и всего. Так что заканчивайте, ребята, — приводит sports.ru запись Марадоны из Фейсбука.