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На древнем глобусе ученые обнаружили неизвестный человечеству континент

18.06.2018 07:31 — Разное | Партизан  
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Речь идет о древнем каменном глобусе, сделанном неизвестным географом в далекой древности. Артефакт, по мнению экспертов, создали около 12 тысяч лет назад.

На него обратили внимание после того, как ученые активизировали исследования одного из валунов, найденных в 1984 году в горном массиве Ла Мана на территории Эквадора. Многие неровности древнего глобуса совпадают с нынешним расположением материков, однако в нем есть одна особенность. На глобусе исследователи нашли неизвестный континент, которого на современной карте мира нет. 

Земля не имеет форму идеального шара, что уже в те годы знал создатель каменного глобуса.
 
 
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Речь идет о древнем каменном глобусе, сделанном неизвестным географом в далекой древности. Артефакт, по мнению экспертов, создали около 12 тысяч лет назад.
 
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