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Тест: справитесь ли вы с ЦТ по математике?

18.06.2018 08:05 — Разное | Tut.by  
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Сегодня белорусские абитуриенты сдают централизованное тестирование по математике. А как у вас с алгеброй и геометрией? Предлагаем десять вопросов, составленных на базе заданий ЦТ этого года. Абитуриенты пишут тест три часа. Мы упростили задания — попробуйте решить их за десять минут.

Кстати, в этом году на TUT.BY вы можете пройти «тестирование» и по другим предметам — например, русскому языку, белорусскому языку и обществоведению.

 
 
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Предлагаем десять вопросов, составленных на базе заданий ЦТ этого года.
 
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