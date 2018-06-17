Тест: справитесь ли вы с ЦТ по математике?

Сегодня белорусские абитуриенты сдают централизованное тестирование по математике. А как у вас с алгеброй и геометрией? Предлагаем десять вопросов, составленных на базе заданий ЦТ этого года. Абитуриенты пишут тест три часа. Мы упростили задания — попробуйте решить их за десять минут.

Кстати, в этом году на TUT.BY вы можете пройти «тестирование» и по другим предметам — например, русскому языку , белорусскому языку и обществоведению .