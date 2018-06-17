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"Что за таможенные формальности?" Какой тариф взимает "Белпочта" за превышение лимита на посылки

18.06.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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В редакцию TUT.BY обратилась минчанка Ирина. Девушка рассказала, что ее муж получил посылку из Китая с превышением лимита почти на семь евро. В чеке, кроме таможенных платежей, она увидела незнакомый тариф от почты в 5,88 рубля, который назывался «таможенные формальности». Появление дополнительной суммы стало для нее неожиданностью. «Такой тариф существовал раньше, и все его оплачивали?» — недоумевает девушка.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ольга рассказывает, что она написала консультанту «Белпочты» с просьбой разъяснить вопрос.

— Мне ответили, что данный тариф утвержден приказом генерального директора РУП «Белпочта» от 12 января 2018 года. За предъявление таможне и таможенную очистку взимается оплата для всех отправлений, которые облагаются таможенной пошлиной. Якобы этот тариф взимался и раньше, до февраля 2018 года, просто сумма была 5,40 белорусского рубля.

Девушка удивлена: «Такой тариф существовал и раньше, и все его оплачивали? Ни в одной статье, где говорится об исчислении таможенного платежа, нет информации о платеже для „Белпочты“. В моем случае она заработала 40% от того, что получила таможня».

В «Белпочте» подтверждают — действительно, если стоимость товаров превышает лимит в 22 евро, со стороны таможенных органов начисляются таможенная пошлина (30% от суммы превышения) и таможенный сбор в размере 5 евро. Одновременно с этим на почтовые отправления, облагаемые таможенными платежами, начисляется почтовый сбор 5,88 рубля за оказанные услуги. Когда отправление поступает без пошлин, сбор не применяется. Описание тарифа звучит так: «за предъявление таможне и таможенную очистку отправлений, которые облагаются таможенной пошлиной».

В колл-центре «Белпочты» поясняют, что сбор покрывает затраты организации на подготовку отправления. «Это заполнение документов, различных форм, внесение информации в программный продукт», — рассказывает специалист.

Сначала отправление поступает на территорию Беларуси в место международного обмена, которое принадлежит «Белпочте». Оно обрабатывается оператором, тот смотрит, есть ли данные, необходимые для прохождения таможенного контроля.

— Затем «Белпочта» готовит отправление к таможенному контролю, и, когда начисляется пошлина, соответственно, идут дополнительные трудозатраты, формируются соответствующие документы, и это все складывается в тариф.

Также специалист рассказывает про другой дополнительный тариф в 3,54 рубля — за уточнение данных. Его начисляют, когда отправление не содержит той информации, которая необходима для прохождения таможенного контроля.

— Должны быть полные имя и фамилия, адрес, стоимость и описание вложения. Когда отправление приходит в Беларусь, иногда до прохождения таможенного контроля выявляется, что декларация заполнена не полностью. Тогда выставляется соответствующая форма через сайт (где указывают недостающие данные. — Прим. TUT.BY) и возникает дополнительный тариф в 3,54 рубля.

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В редакцию TUT.BY обратилась минчанка Ирина. Девушка рассказала, что ее муж получил посылку из Китая с превышением лимита почти на семь евро. В чеке, кроме таможенных...
 
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