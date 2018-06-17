"Как убрать квартиру за полчаса?" Лайфхаки от профессионального клинера

Редакция LADY.TUT.BY запустила серию видео, которые помогут вам если уж не полюбить уборку, то хотя бы сделать этот процесс более быстрым и приятным. В предыдущем выпуске эксперт по уборке Наталья рассказала, как убрать кухню после застолья , а в этом она делится профессиональными секретами, которые позволят вам убрать всю квартиру за полчаса.

Несколько лайфхаков от профессионала:

Чтобы не посвящать все выходные уборке, старайтесь отдавать ей 20 минут в будние дни. Составьте четкий план действий, на выполнение которых отведите определенное время.

Мелкие вещи лучше сложить в коробку и разобрать, когда появится время.

В начале лучше пропылесосить пол, ковры, мягкую мебель, а потом уже приступать к влажной уборке.

Зеркала нужно мыть специальным средством, использовать сгон и микрофибру для полировки.

Для того, чтобы прихожая оставалась чистой и аккуратной, у вас под рукой должны быть следующие предметы: старое полотенце, чтобы вытереть пол после прогулки, щетка, чтобы смахнуть грязь с обуви, и пластиковый поддон — он пригодится в дождливую погоду.