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"Как убрать квартиру за полчаса?" Лайфхаки от профессионального клинера

18.06.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Редакция LADY.TUT.BY запустила серию видео, которые помогут вам если уж не полюбить уборку, то хотя бы сделать этот процесс более быстрым и приятным. В предыдущем выпуске эксперт по уборке Наталья рассказала, как убрать кухню после застолья, а в этом она делится профессиональными секретами, которые позволят вам убрать всю квартиру за полчаса.

Несколько лайфхаков от профессионала:

  • Чтобы не посвящать все выходные уборке, старайтесь отдавать ей 20 минут в будние дни. Составьте четкий план действий, на выполнение которых отведите определенное время.
  • Мелкие вещи лучше сложить в коробку и разобрать, когда появится время. 
  • В начале лучше пропылесосить пол, ковры, мягкую мебель, а потом уже приступать к влажной уборке.
  • Зеркала нужно мыть специальным средством, использовать сгон и микрофибру для полировки.
  • Для того, чтобы прихожая оставалась чистой и аккуратной, у вас под рукой должны быть следующие предметы: старое полотенце, чтобы вытереть пол после прогулки, щетка, чтобы смахнуть грязь с обуви, и пластиковый поддон — он пригодится в дождливую погоду.
 
 
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