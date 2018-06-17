В Бресте на мосту горел трактор (видео)

Инцидент произошел 17 июня поздно ночью около 02:35. В Бресте на проспекте Машерова (Кобринский мост) произошел пожар в тракторе МТЗ-80, 1995 года выпуска, который принадлежит ОАО. В результате возгорания огнем была повреждена внутренняя отделка кабины, сообщили в МЧС.

Ранее загорелся трактор в Россонсом районе. Предварительная причина возгорания - во время движения транспортное средство находилось в режиме стояночного тормоза.