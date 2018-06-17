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В Бресте на мосту горел трактор (видео)
18.06.2018 08:04 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел 17 июня поздно ночью около 02:35. В Бресте на проспекте Машерова (Кобринский мост) произошел пожар в тракторе МТЗ-80, 1995 года выпуска, который принадлежит ОАО. В результате возгорания огнем была повреждена внутренняя отделка кабины, сообщили в МЧС.
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Рассматриваемая версия причины пожара – поджог. Виновное лицо устанавливается.
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