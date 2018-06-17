​Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдёт в Минске 19 июня

Минск в ожидании крупного политического события. На завтра намечено заседание Высшего госсовета Союзного государства. Президент Беларуси проведёт переговоры со своим российским коллегой, который посетит нашу страну с официальным визитом.

Сначала Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках. Затем состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства. Деловая повестка включает около десяти вопросов. Президенты рассмотрят итоги торгово-экономического сотрудничества, заслушают отчёт об исполнении бюджета, обсудят программу согласованных действий во внешней политике. Особый пункт – разработка приоритетов развития Союзного государства до 2022 года. По итогам работы ожидается подписание ряда документов.