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​Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдёт в Минске 19 июня

18.06.2018 08:32 — Разное | ОНТ  
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Минск в ожидании крупного политического события. На завтра намечено заседание Высшего госсовета Союзного государства. Президент Беларуси проведёт переговоры со своим российским коллегой, который посетит нашу страну с официальным визитом.

Сначала Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках. Затем состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства. Деловая повестка включает около десяти вопросов. Президенты рассмотрят итоги торгово-экономического сотрудничества, заслушают отчёт об исполнении бюджета, обсудят программу согласованных действий во внешней политике. Особый пункт – разработка приоритетов развития Союзного государства до 2022 года. По итогам работы ожидается подписание ряда документов.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск в ожидании крупного политического события. На завтра намечено заседание Высшего госсовета Союзного государства.
 
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