​Неформальный диалог в рамках «Восточного партнёрства» соберёт в Минске экспертов в сфере цифровой экономики

На этой неделе в Минске состоится неформальный диалог в рамках «Восточного партнёрства». Форум посвящён реалиям и перспективам цифровой экономики.

В Беларусь прилетят два еврокомиссара (по политике добрососедства и расширения – Йоханнес Хан и по цифровой экономике – Мария Габриэль. Сопровождать гостей будет Лоуренс Мередит, который курирует связи внутри «Восточного партнёрства». Накануне визита в интервью нашему телеканалу он поделился мыслями о взаимоотношениях в формате Минск-Брюссель.

«Восточное партнёрство» – проект Европейского союза, цель которого – развитие интеграционных связей ЕС с шестью постсоветскими странами: Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Беларусью.