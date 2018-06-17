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​Неформальный диалог в рамках «Восточного партнёрства» соберёт в Минске экспертов в сфере цифровой экономики

18.06.2018 08:42 — Разное | ОНТ  
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На этой неделе в Минске состоится неформальный диалог в рамках «Восточного партнёрства». Форум посвящён реалиям и перспективам цифровой экономики.

В Беларусь прилетят два еврокомиссара (по политике добрососедства и расширения – Йоханнес Хан и по цифровой экономике – Мария Габриэль. Сопровождать гостей будет Лоуренс Мередит, который курирует связи внутри «Восточного партнёрства». Накануне визита в интервью нашему телеканалу он поделился мыслями о взаимоотношениях в формате Минск-Брюссель.

«Восточное партнёрство» – проект Европейского союза, цель которого – развитие интеграционных связей ЕС с шестью постсоветскими странами: Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Беларусью. 

 
Теги: Минск
 
 
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