​Стрельба на выставке в США: есть раненые

Двадцать человек ранены во время стрельбы на фестивале искусств в американском городе Трентон в штате Нью-Джерси. Несколько пострадавших – в критическом состоянии.

Один из стрелков убит полицейскими, другой задержан. На круглосуточном фестивале собрались около тысячи человек. Сначала зрители приняли звуки стрельбы за фейерверк. А когда осознали, что происходит, началась паника. Стрельбе, по некоторым данным, предшествовала драка. После серьёзного происшествия фестиваль отменили.