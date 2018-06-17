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​Стрельба на выставке в США: есть раненые

18.06.2018 08:57 — Разное | ОНТ  
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Двадцать человек ранены во время стрельбы на фестивале искусств в американском городе Трентон в штате Нью-Джерси. Несколько пострадавших – в критическом состоянии.

Один из стрелков убит полицейскими, другой задержан. На круглосуточном фестивале собрались около тысячи человек. Сначала зрители приняли звуки стрельбы за фейерверк. А когда осознали, что происходит, началась паника. Стрельбе, по некоторым данным, предшествовала драка. После серьёзного происшествия фестиваль отменили. 

 
 
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Один из стрелков убит полицейскими, другой задержан.
 
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